Rajasthan Royals Best Playing XI Without Sanju Samson: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम बिना अपने लंबे समय के कप्तान और विकेटकीपर संजू सैमसन के मैदान पर उतरेगी. संजू अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं. उनके जाने से टीम में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण तैयार किया है. आइए देखते हैं कि संजू के बिना आरआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है.

संजू सैमसन का आरआर से लंबा सफर और विदाई

संजू सैमसन 2013 से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े थे. सिर्फ 2016 और 2017 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले, बाकी सभी सीजन आरआर के रहे. टीम के लिए करीब 150 मैच खेलकर 4000 से ज्यादा रन बनाए. 2021 से कप्तानी संभाली और फ्रेंचाइजी का चेहरा बन गए. लाखों फैंस उनके दीवाने थे. लेकिन पिछले सीजन में कुछ मतभेद हुए और संजू ने टीम छोड़ने का फैसला किया. कई टीमों ने उनसे बात की, आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा. इसके लिए सीएसके को रवींद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी को ट्रेड करना पड़ा.

संजू के जाने से आरआर पर दबाव

संजू के बिना राजस्थान रॉयल्स के फैंस थोड़े निराश हैं. टीम अब ज्यादातर युवा खिलाड़ियों पर निर्भर है. कप्तानी की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल या रियान पराग को मिल सकती है. टीम को अगले सीजन में खुद को साबित करना होगा, ताकि ब्रांड वैल्यू और फैन बेस बरकरार रहे. युवा खिलाड़ी मौका मिलने पर बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं.

रिटेन किए गए प्रमुख खिलाड़ी

राजस्थान रॉयल्स ने मेगा ऑक्शन से पहले इन खिलाड़ियों को रिटेन किया:यशस्वी जायसवाल

रियान पराग

ध्रुव जुरेल

शिमरॉन हेटमायर

शिवम दुबे

वैभव सूर्यवंशी

जॉफ्रा आर्चर

युधवीर सिंह चरक

तुषार देशपांडे

क्वेना मफाका

नंद्रे बर्गर

लुवान-ड्रे प्रिटोरियस

ट्रेड से आए बड़े नाम

ट्रेड विंडो में आरआर ने ये तीन खिलाड़ी हासिल किए:रवींद्र जडेजा (चेन्नई से)

सैम करन (चेन्नई से)

डोनोवन फरेरा (दिल्ली कैपिटल्स से)

मिनी ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी

मिनी ऑक्शन में राजस्थान ने इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया:

रवि बिश्नोई (7.20 करोड़)

रवि सिंह (95 लाख)

सुशांत मिश्रा (90 लाख)

विग्नेश पूदूर (30 लाख)

यश राज पुंजा (30 लाख)

अमन राव (30 लाख)

बृजेश शर्मा (30 लाख)

कुलदीप सेन (75 लाख)

एडम मिल्ने (2.40 करोड़)

IPL 2026 के लिए आरआर की बेस्ट प्लेइंग 11

संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स की संभावित सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है:

यशस्वी जायसवाल (ओपनर)

वैभव सूर्यवंशी (ओपनर)

रियान पराग (कप्तान संभावित)

ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

शिवम दुबे (ऑलराउंडर)

डोनोवन फरेरा

शिमरॉन हेटमायर (फिनिशर)

सैम करन (ऑलराउंडर)

रवींद्र जडेजा (ऑलराउंडर)

जॉफ्रा आर्चर (पेसर)

रवि बिश्नोई (स्पिनर)

इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर तुषार देशपांडे, युधवीर सिंह या कुलदीप सेन में से कोई एक चुना जा सकता है.

यह टीम बैटिंग में गहराई, स्पिन और पेस दोनों में मजबूती और ऑलराउंडर्स की भरमार रखती है. युवा और अनुभव का अच्छा तालमेल है. अगर सभी खिलाड़ी फॉर्म में रहे तो राजस्थान रॉयल्स फिर से खिताब की दावेदार बन सकती है. फैंस को बस थोड़ा इंतजार करना होगा!

