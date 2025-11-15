IPL 2026: RR और CSK के बीच हुई IPL की सबसे बड़ी ट्रेड, राजस्थान को धांसू कप्तान के बदले मिले 2 सुपरस्टार ऑलराउंडर

IPL 2026 RR CSK trade deal: आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर मुहर लग गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा और सैम करन को लेकर सौदा तय हो गया. दोनों फ्रैंचाइजियों ने आधिकारिक घोषणा कर दी है. आरआर ने जडेजा को 14 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि सैम करन 2.4 करोड़ में टीम में शामिल हुए. वहीं, सीएसके ने सैमसन के लिए 18 करोड़ का भुगतान किया. यह डील न केवल खिलाड़ियों के करियर को नई दिशा देगी, बल्कि आईपीएल 2026 के लिए रोमांचक मुकाबलों की नींव रखेगी. जडेजा अब राजस्थान की कप्तानी संभाल सकते हैं, तो सैमसन सीएसके के भविष्य के चेहरा बन सकते हैं.

ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जडेजा की लीग फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ कर दी गई. सैमसन अपनी मौजूदा 18 करोड़ फीस पर सीएसके में शामिल हो रहे हैं, जबकि करन 2.4 करोड़ पर आरआर के हो गए. यह सौदा आईपीएल के रिटेंशन और ट्रेड नियमों के अनुरूप है, जो मेगा ऑक्शन से पहले हुआ. दोनों टीमों के अधिकारियों ने इसे "सभी के हित में" बताया. जडेजा (37 वर्षीय) टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहेंगे.

जडेजा का राजस्थान रिटर्न, 13 साल बाद घर वापसी

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वरिष्ठ ऑलराउंडर जडेजा सीएसके के 12 सीजन के बाद राजस्थान लौट रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में 250+ मैच खेले हैं, जिसमें सीएसके के लिए 185 मैचों में 2000 रन और 140+ विकेट लिए. 2012 में गुप्त बोली से खरीदे गए जडेजा ने 2023 फाइनल में आखिरी दो गेंदों पर छक्का-चौका जड़कर चैंपियनशिप दिलाई. एमएस धोनी के साथ उनकी जोड़ी यादगार रही. 2022 में कप्तानी विवाद के बावजूद, इस बार विदाई सौहार्दपूर्ण है. जडेजा ने कहा, "यह फैसला करियर के लिए सही है."

विकेटकीपर-ओपनर की तलाश पूरी

आरआर के कप्तान सैमसन (177 आईपीएल मैच) अब सीएसके के तीसरे फ्रैंचाइजी में खेलेंगे. 2013 में डेब्यू के बाद उन्होंने ज्यादातर आरआर का प्रतिनिधित्व किया, सिवाय 2016-17 के दिल्ली कैपिटल्स स्टिंट के. चेपॉक में उनका रिकॉर्ड औसत (11.8 औसत, 100 स्ट्राइक रेट) रहा, लेकिन विशेषज्ञ उन्हें धोनी के उत्तराधिकारी मानते हैं. सैमसन ने कहा, "सीएसके के साथ नया अध्याय शुरू करने को उत्साहित हूं."

इंग्लिश ऑलराउंडर की तीसरी टीम

27 वर्षीय करन (64 आईपीएल मैच) आरआर की तीसरी फ्रैंचाइजी होगी. पहले पंजाब किंग्स (2019, 2023-24) और सीएसके में खेले. उनकी 2.4 करोड़ फीस पर आरआर को मजबूत मध्यक्रम मिलेगा.

ट्रेड के पीछे कारण

ट्रेड से पहले जडेजा और सैमसन ने बात की. सीएसके ने नूर अहमद जैसे स्पिनरों के कारण जडेजा को प्लेइंग 11 से बाहर होने का जोखिम देखा. चेपॉक अब स्पिन-अनुकूल नहीं रहा. 2022 के मतभेद भूलकर यह सौदा सकारात्मक है. सीएसके को सैमसन से मजबूत टॉप-ऑर्डर मिलेगा, जबकि आरआर को जडेजा से अनुभव. फैंस के लिए यह आईपीएल का सबसे बड़ा सरप्राइज है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!