जयपुर में ही होंगे IPL मुकाबले ! शेड्यूल इस हफ्ते, कितने मैच जयपुर में होंगे क्लीयर नहीं

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन को लेकर राजस्थान क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. टॉप लेवल पर कई चरणों की बातचीत के बाद लगभग यह तय हो चुका है कि आईपीएल मैचों की मेजबानी जयपुर को ही मिलेगी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने मुकाबले जयपुर शहर में खेले जाएंगे.
सूत्रों के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी. इसके बाद सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच आईपीएल को जयपुर में ही कराने को लेकर सक्रिय प्रयास तेज हो गए. एक उच्च पदस्थ सरकारी सूत्र का कहना है कि कई स्तरों पर गहन विचार-विमर्श के बाद जयपुर को मेजबानी देने पर सहमति बन चुकी है.
गुवाहाटी को मिल सकते हैं शुरुआती मैच
हालांकि चर्चा यह भी है कि इस बार राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती 4–5 मैच गुवाहाटी में कराए जा सकते हैं और जयपुर को अपेक्षाकृत कम मुकाबले मिलें. माना जा रहा है कि बीसीसीआई के स्तर पर असम को लेकर भी सकारात्मक रुख है, क्योंकि गुवाहाटी हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मैचों की सफल मेजबानी कर चुका है.
इस सप्ताह जारी हो सकता है शेड्यूल
जानकारी के मुताबिक, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई इस सप्ताह आईपीएल का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर सकते हैं. उसी के साथ यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि जयपुर को कितने मैच मिलेंगे और राजस्थान रॉयल्स अपने होम गेम्स कहां खेलेगी.
तैयारियों में जुटा जयपुर
इधर, 26 जनवरी समारोह के समापन के बाद जयपुर में मैदान तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है.आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत का कहना है कि फैसला चाहे जो भी हो, जयपुर हर स्थिति के लिए तैयार है, और उम्मीद है कि राजस्थान रॉयल्स के सभी घरेलू मुकाबले यहीं होंगे. वहीं, राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना ने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की ओर से जो भी निर्देश मिलेगा, फ्रेंचाइजी पूरी तरह से उसका पालन करेगी. कुल मिलाकर, जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आईपीएल की रौनक राजधानी में लौटना लगभग तय है. अब बस मुकाबलों की संख्या और शेड्यूल की औपचारिक घोषणा का इंतजार है.
