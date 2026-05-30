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IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

Jaipur News: आईपीएस अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्ट में उन्होंने फरार अपराधी की मानसिक स्थिति, डर, अनिश्चितता और गिरफ्तारी के भय को भावनात्मक अंदाज में बताया, साथ ही सरेंडर करने का संदेश भी दिया
 

Edited bySandhya Yadav
Published: May 30, 2026, 02:31 PM|Updated: May 30, 2026, 02:31 PM
IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित बुड़ानिया का एक फेसबुक पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपने विचारों और संवेदनशील लेखन शैली के लिए पहचान रखने वाले अमित बुड़ानिया ने इस बार फरार अपराधियों की मानसिक स्थिति को लेकर एक ऐसा संदेश साझा किया है, जिसने आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों का भी ध्यान आकर्षित किया है.

'पुलिस की पूछताछ डायरी से' साझा की फरार अपराधी की कहानी
अमित बुड़ानिया ने अपने पोस्ट की शुरुआत 'पुलिस की पूछताछ डायरी से - फ़रार अपराधी की दास्तान' शीर्षक से की है. उन्होंने लिखा कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी और जेल की सजा से भी ज्यादा कठिन दौर फरारी का होता है. आम लोगों को भले ऐसा लगता हो कि फरार व्यक्ति खुली हवा में आजाद घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है.

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पोस्ट में बताया गया है कि फरार अपराधी धीरे-धीरे अपने ही डर और आशंकाओं का कैदी बन जाता है. उसे हर व्यक्ति, हर आवाज और हर गतिविधि में गिरफ्तारी का खतरा नजर आने लगता है. रात के समय कोई हल्की आहट भी उसे पुलिस की दस्तक जैसी महसूस होती है और किसी अनजान व्यक्ति का साधारण सवाल भी पूछताछ जैसा प्रतीत होने लगता है.

डर और अनिश्चितता बना देते हैं जीवन को बोझ
आईपीएस अधिकारी ने अपने पोस्ट में फरारी के दौरान अपराधी की मनोस्थिति का विस्तार से वर्णन किया है. उन्होंने लिखा कि खुली दुनिया में रहने के बावजूद फरार व्यक्ति हमेशा भय के साए में जीता है. उसे लगता है कि हर नजर उसी पर टिकी हुई है और हर मोड़ पर कोई खतरा उसका इंतजार कर रहा है.

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि समय के साथ रिश्तेदार फोन उठाने से कतराने लगते हैं और दोस्त भी पहचानने से इंकार कर देते हैं. जो व्यक्ति कभी लोगों से घिरा रहता था, वह धीरे-धीरे पूरी तरह अकेला पड़ जाता है. यहां तक कि सड़क पर बार-बार दिखने वाला कोई वाहन या कोई अनजान चेहरा भी उसे पुलिसकर्मी नजर आने लगता है.

जेल की पहली रात क्यों देती है राहत?
पोस्ट में एक बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक बात भी कही गई है. अमित बुड़ानिया के अनुसार, कई महीनों तक फरार रहने के बाद जब अपराधी आखिरकार गिरफ्तार होकर जेल पहुंचता है, तो जेल की पहली रात उसे एक अजीब तरह की राहत महसूस होती है. सलाखों के पीछे भले स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन लगातार पीछा करती अनिश्चितता और डर का अंत जरूर हो जाता है.

जनहित में दिया संदेश
पोस्ट के अंत में उन्होंने जनहित में एक व्यंग्यात्मक लेकिन संदेश भी लिखा है. उन्होंने कहा कि 'फरारी सेहत के लिए हानिकारक है.' इससे अनिद्रा, घबराहट, वहम और बार-बार पीछे मुड़कर देखने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए उन्होंने फरार लोगों से निकटतम पुलिस थाने में जाकर सरेंडर करने की अपील की है.

अमित बुड़ानिया का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है और लोग इसे अपराध, कानून और मनोविज्ञान के अनूठे संगम के रूप में देख रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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