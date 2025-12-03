IPS Dinesh MN: राजस्थान का सिंघम IPS, गैंगस्टर को दुबई-इटली से खींच-खींच कर ला रहे भारत

IPS Dinesh MN Success story: राजस्थान पुलिस के उन चुनिंदा अफसरों में शुमार IPS दिनेश एमएन का नाम आते ही लोग सम्मान से सिर झुकाते हैं. चाहे भ्रष्ट IAS को जेल भेजना हो, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में विवादों का सामना करना हो या उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पूरे शहर को शांति की राह दिखाना हो – दिनेश एमएन हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करते रहे हैं.

IAS अशोक सिंघवी को ढाई करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा

ACB में रहते हुए दिनेश एमएन ने IAS अशोक सिंघवी को ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इसके अलावा SDM सुनील कुमार समेत कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा. इन कार्रवाइयों ने साबित किया कि उनके लिए कोई पद या रसूख मायने नहीं रखता.

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जनता ने सड़कों पर उतरकर किया समर्थन

2004-2007 तक उदयपुर SP रहते हुए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में जब दिनेश एमएन को गिरफ्तार किया गया था, तब पूरा उदयपुर बंद हो गया था. हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उनके समर्थन में नारे लगाए. यह अपने आप में दुर्लभ उदाहरण था जब जनता ने पुलिस अफसर के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया.

कन्हैयालाल हत्याकांड: जब पूरे शहर को शांति की राह दिखाई

28 जून 2022 को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव था. उस वक्त दिनेश एमएन ने डटकर मोर्चा संभाला. वे कन्हैयालाल की शवयात्रा में शामिल हुए, मौन जुलूस में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान भी पूरी तरह मुस्तैद रहे. उनकी मौजूदगी से शहर में दंगा नहीं भड़का.

AGTF का कमांडो, लॉरेंस गैंग के गुर्गे तक को नहीं बख्शा

फिलहाल राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के एडीजी दिनेश एमएन सीधे कमान संभाल रहे हैं. हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरनाक गुर्गे जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका-कनाडा बॉर्डर से इंटरपोल की मदद से पकड़वाया.

AGTF उनकी निगरानी में राज्य में गैंगस्टरों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रही है और लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रही है. राजस्थान की जनता और पुलिस विभाग में दिनेश एमएन को “निडर और ईमानदार अफसर” का दर्जा प्राप्त है. उनके जैसा साहस और जनता का भरोसा जीतने वाला अफसर विरला ही मिलता है.

