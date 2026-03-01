ईरान-इजरायल तनाव से जयपुर एयरपोर्ट हाई अलर्ट.. दुबई, अबूधाबी, शारजाह फ्लाइट्स रद्द

Jaipur Airport Flight Cancellations: जयपुर मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी देशों की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा और परिचालन कारणों से दुबई, अबूधाबी और शारजाह जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं. यह फैसला अचानक लिया गया, जिससे यात्रियों में काफी हड़कंप मच गया है.
Iran Israel Tensions Disrupt Jaipur Airport: मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई महत्वपूर्ण उड़ानें प्रभावित हुई हैं. खासकर खाड़ी देशों की ओर जाने वाली फ्लाइट्स पर इसका सीधा असर पड़ा है. एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा और परिचालन कारणों से दुबई, अबूधाबी और शारजाह जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. यह फैसला अचानक लिया गया, जिससे यात्रियों में काफी परेशानी हुई.
रद्द फ्लाइट्स से यात्रियों में अफरा-तफरी
जिन यात्रियों ने इन फ्लाइट्स के लिए पहले से बुकिंग कर रखी थी, उन्हें अचानक सूचना मिली कि उनकी उड़ानें कैंसल हो गई हैं. कई यात्री टर्मिनल पर पहुंच चुके थे और अब वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में हैं. रद्द उड़ानों की संख्या बढ़ने से टर्मिनल में भीड़ बढ़ गई है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को ज्यादा असुविधा न हो.
एयरपोर्ट प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था
जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाए हैं. टर्मिनल में अतिरिक्त सीटें और बैठने की जगह का प्रबंध किया गया है. रद्द फ्लाइट्स से फंसे यात्रियों को पानी, चाय-नाश्ता और हल्का जलपान उपलब्ध कराया जा रहा है. यात्रियों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क लगाया गया है, जहां एयरलाइन स्टाफ और एयरपोर्ट कर्मचारी उपलब्ध हैं. ये स्टाफ यात्रियों की समस्याएं सुनकर वैकल्पिक उड़ानें, रिफंड या रिबुकिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
यात्रियों से अपील, पहले जांच लें फ्लाइट स्टेटस
एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या एयरपोर्ट हेल्पलाइन से पहले जांच लें. ईरान-इजरायल तनाव के कारण स्थिति बदलती रह सकती है, इसलिए आने वाले दिनों में भी कुछ और उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. फिलहाल एयरपोर्ट पर सामान्य परिचालन जारी है, लेकिन खाड़ी रूट की फ्लाइट्स पर नजर रखी जा रही है.