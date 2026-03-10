Zee Rajasthan
ईरान-इजराइल के युद्ध के बीच एयरलाइन्स में मची लूट, भारत आने के लिए जा रहे 70 से 80 हजार रुपये

Rajasthan News: ईरान-इजराइल के युद्ध के बीच भारतीय टूरिस्ट बुरी तरह फंस गए हैं. ऐसे में यात्रियों को वापस भारत लौटने के लिए 70 से 80 हजार रुपये तक किराया लिया जा रहा है.
 

Mar 10, 2026, 05:07 PM IST




ईरान और इजराइल युद्ध के चलते संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों के लिए वापस लौटना मुश्किल हो रहा है. ऐसे टूरिस्ट जिन्हें 1-2 मार्च के आस-पास लौटना था, उनके लिए वापस जयपुर लौटना अब बहुत महंगा पड़ रहा है. दरअसल 28 फरवरी से ही फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ा गया है.

दुबई से जयपुर के लिए कोई फ्लाइट संचालित नहीं

जयपुर एयरपोर्ट पर दुबई, शारजाह, अबूधाबी और मस्कट से फ्लाइट जयपुर आती हैं. वर्तमान में अबूधाबी और दुबई से जयपुर के लिए कोई फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है. शारजाह से जयपुर के लिए फ्लाइट का संचालन पिछले 2 दिन से शुरू हुआ है. वहीं, मस्कट की फ्लाइट भी पिछले 11 दिनों में केवल 3 दिन संचालित हो सकी है.

दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों की आशंका के चलते सबसे अधिक सर्तकता बरती जा रही है और यहां से केवल चुनिंदा फ्लाइट्स को ही उड़ान भरने की अनुमति दी जा रही है. बहुत कम संख्या में फ्लाइट चलने के कारण एयरलाइंस टिकट बुकिंग में यात्रियों से मनमर्जी का किराया वसूल रही हैं. यात्रियों को दुबई में रहते हुए महंगे होटल का किराया तो चुकाना पड़ ही रहा है, साथ ही हवाई किराया भी कई गुना अधिक महंगा हो गया है.

उदाहरण से समझिए, किस तरह लूट रही एयरलाइंस
जयपुर के 4 यात्रियों का एक समूह 6 मार्च को दुबई से लौटा जयपुर
दुबई से 2 घंटे दूर रस अल खैमा एयरपोर्ट से मुम्बई की फ्लाइट बुक हुई
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1001 में हुई 4 यात्रियों की बुकिंग
4 यात्रियों के समूह का 289948 रुपए किराया चुकाना पड़ा
यानी प्रति यात्री 72487 रुपए किराया चुकाना पड़ा
इसके बाद मुम्बई से जयपुर के मिलाकर करीब 81 हजार किराया लगा
6 मार्च को फुजैरा से दिल्ली के लिए 3361 दिरहम किराया वसूला गया
स्पाइसजेट एयरलाइन ने फ्लाइट SG-9082, SG-9073 में किराया वसूला
दिरहम को रुपए में कन्वर्ट करने पर प्रति यात्री 84040 रुपए किराया

शारजाह से जयपुर की एकमात्र फ्लाइट

इस तरह यात्रियों से किराया वसूली में भारतीय एयरलाइंस ही सबसे आगे हैं. सूत्रों का कहना है कि कई भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट्स को निजी टिकट बुकिंग एजेंसियों ने हायर कर लिया है. ये एजेंसियां एक ही पीएनआर पर 50-50 यात्रियों को टिकट दे रही हैं. प्रति यात्री 50 से 80 हजार रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है. वहीं, शारजाह से जयपुर की एकमात्र फ्लाइट पिछले 2 दिन से संचालित हो रही है.

जयपुर आने के लिए कितना किराया ?
10 मार्च को शारजाह से जयपुर के लिए फ्लाइट में किराया 51012 रुपये
11 मार्च को शारजाह से जयपुर के लिए किराया 50731 रुपये
12 मार्च को दुबई से जयपुर स्पाइसजेट फ्लाइट में किराया 29302 रुपये
हालांकि स्पाइसजेट फ्लाइट अभी चल नहीं रही, 28 फरवरी से लगातार रद्द
10 मार्च को भी दुबई से स्पाइसजेट ने बुकिंग की थी, बाद में कैंसिल हुई
13 मार्च को स्पाइसजेट में 29302, एयर अरबिया में 47027 रुपये
14 मार्च को एयर अरबिया फ्लाइट में किराया 39466 रुपये
15 मार्च को स्पाइसजेट में 27682, एयर अरबिया में 38619 रुपये
