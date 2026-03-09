Zee Rajasthan
LPG वितकरों को भेजे गए इमरजेंसी मैसेज, कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर लगा ब्रेक

Rajasthan News:  मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है. तेल कंपनियों ने अपने एलपीजी वितकरों को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल रोकने के मैसेज भेज दिए हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 09, 2026, 04:57 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 04:57 PM IST

LPG वितकरों को भेजे गए इमरजेंसी मैसेज, कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर लगा ब्रेक

Rajasthan News: मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध की आंच अब राजस्थान तक महसूस होने लगी है. तेल कंपनियां भले ही हालात को सामान्य बताती रही हों लेकिन जमीन से जो संकेत मिल रहे हैं, वे अलग कहानी कह रहे हैं. तेल कंपनियों ने अपने एलपीजी वितकरों को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल रोकने के संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं. अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही तो इसका सीधा असर औद्यागिक इकाइयां, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और शादी-समारोहों के कैटरिंग कारोबार पर पड़ सकता है.

बुकिंग का अंतराल 25 से 30 दिन

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान के बाजार में भी दिखाई देने लगा है. एक तरफ तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल 25 से 30 दिन कर दिया है तो दूसरी तरफ तेल कंपनियों के सब कुछ सामान्य के दावों के बीच अब एलपीजी डीलर्स को कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर भेजे गए मैसेज ने बाजार की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की सप्लाई अगले आदेश तक बंद

तेल कंपनियों ने फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोकने के निर्देश दिए हैं, जिससे होटल-रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. देर रात से राजस्थान के कई एलपीजी डीलर्स को कंपनियों की ओर से संदेश मिलने शुरू हो गए. इन मैसेज में वर्तमान हालात को देखते हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की सप्लाई अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके बाद जिन डीलर्स के पास स्टॉक सीमित है, उन्होंने नए ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है. हालांकि तेल कंपनियों की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बाजार में यह चर्चा तेज है कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति को लेकर कंपनियां सतर्क हो गई हैं. इसी वजह से फिलहाल कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर ब्रेक लगाया गया है.

कारोबारियों की चिंता बढ़ी

राजस्थान में पर्यटन और खान-पान उद्योग बड़ी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा है. ऐसे में कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. कोट, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों की बड़ी मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट में रोजाना बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस की खपत होती है.

अगर सप्लाई बाधित होती है तो इन कारोबारों की रफ्तार पर सीधा असर पड़ सकता है. वहीं, सड़क किनारे ढाबे और थड़ी चलाने वाले छोटे कारोबारियों के सामने रोजमर्रा की आजीविका का संकट खड़ा होने का डर भी जताया जा रहा है.

व्यावसायिक गैस की सप्लाई कम होने की खबरों के बीच बाजार में कीमतों में उछाल और ब्लैक मार्केटिंग की आशंका भी बढ़ गई है. कारोबारियों का कहना है कि अगर सप्लाई जल्दी सामान्य नहीं हुई तो बाजार में गैस की उपलब्धता बड़ा मुद्दा बन सकती है. मार्च-अप्रैल में राजस्थान में शादियों का सीजन भी चरम पर रहता है. हजारों कार्यक्रमों की कैटरिंग बुकिंग पहले से हो चुकी है. ऐसे में कैटरर्स की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर कमर्शियल गैस की आपूर्ति नहीं मिली तो बड़े पैमाने पर खाना बनाना मुश्किल हो सकता है.

कोयला और भट्टी जैसे वैकल्पिक विकल्पों पर विचार

कुछ कैटरर्स अब कोयला और भट्टी जैसे वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन भारी मांग के बीच ये भी पर्याप्त नहीं पड़ सकते. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई इकाइयां एलपीजी का उपयोग करती हैं. इनमें फूड प्रोसेसिंग, बेकरी, केमिकल, पैकेजिंग और छोटे-मध्यम स्तर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल हैं. गैस की कमी से इन इकाइयों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है क्योंकि उन्हें अन्य वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ सकता है. कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से इसका सीधा असर होटल-रेस्टोरेंट के खाने की कीमतों पर भी पड़ सकता है. इस पूरे मामले पर गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बहरहाल, फिलहाल रोक सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर बताई जा रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर मध्य-पूर्व में तनाव लंबा खिंचता है तो आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर हजारों किलोमीटर दूर छिड़ा युद्ध अब राजस्थान के बाजार और रसोई की चिंता बनता दिख रहा है. सप्लाई पर लगी इस अनिश्चितता ने होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबारियों की धड़कनें फिलहाल बढ़ा दी हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

