/रामेश्वरम से तिरुपति तक, जयपुर और सीकर वालों के लिए IRCTC की 'भारत गौरव' स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

South India Tour: धार्मिक पर्यटन की योजना बना रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) एक बार फिर भारत गौरव दक्षिण भारत दर्शन विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है. यह विशेष ट्रेन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 12 दिनों की यात्रा पर निकलेगी. इस यात्रा में राजस्थान के सीकर, जयपुर और अजमेर सहित कई रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालियों को सवार होने की सुविधा मिलेगी. इस विशेष ट्रेन के जरिए यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की योजना बनाई गई है. यही वजह है कि यह टूर पैकेज श्रद्धालुओं के साथ-साथ परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है.



12 दिन में होंगे दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थों के दर्शन

आईआरसीटीसी की इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, मदुरै और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जैसे देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे. यात्रा कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि यात्रियों को कम समय में कई महत्वपूर्ण तीर्थों का लाभ मिल सके. दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी यात्रा का हिस्सा रहेगा. इससे यात्रियों को आध्यात्मिक अनुभव के साथ दक्षिण भारतीय संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा.

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24,100 रुपये से शुरू होगा यात्रा पैकेज

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश सैनी के अनुसार इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इकॉनमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट तीन श्रेणियां उपलब्ध कराई गई हैं. यात्रा पैकेज की शुरुआती कीमत 24,100 रुपये रखी गई है. जो यात्री कंफर्ट श्रेणी का चयन करेंगे, उन्हें एसी ट्रेन में यात्रा, बेहतर होटल में ठहरने की सुविधा और स्थानीय परिवहन के लिए बस की व्यवस्था भी मिलेगी. सभी यात्रियों को कन्फर्म बर्थ, भोजन, होटल आवास और दर्शनीय स्थलों तक आने-जाने की सुविधा पैकेज में शामिल रहेगी.



पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी ने इस धार्मिक यात्रा को पूरी तरह 'ऑल-इंक्लूसिव' बनाने की कोशिश की है. पैकेज में यात्रियों को ट्रेन यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, स्थानीय बस परिवहन, मंदिर दर्शन, टूर एस्कॉर्ट और यात्रा बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इससे यात्रियों को अलग-अलग बुकिंग कराने की परेशानी नहीं होगी. इसके अलावा पात्र सरकारी कर्मचारी इस यात्रा पर एलटीसी (Leave Travel Concession) का लाभ भी उठा सकेंगे, जिससे यह पैकेज उनके लिए और भी सुविधाजनक साबित हो सकता है.



ऐसे कर सकते हैं बुकिंग

इस विशेष भारत गौरव ट्रेन की बुकिंग आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है. इसके अलावा इच्छुक यात्री जयपुर स्थित आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय से भी सीधे संपर्क कर सीट आरक्षित करा सकते हैं. चूंकि यह धार्मिक पर्यटन पैकेज सीमित सीटों के साथ संचालित किया जा रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं को समय रहते बुकिंग कराने की सलाह दी गई है. त्योहारों के मौसम में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थों की मांग बढ़ने के कारण सीटें जल्दी भरने की संभावना रहती है.



राजस्थान के यात्रियों के लिए क्यों है खास?

अब तक दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए राजस्थान के यात्रियों को अलग-अलग ट्रेनों और होटलों की व्यवस्था करनी पड़ती थी. लेकिन भारत गौरव ट्रेन के जरिए एक ही पैकेज में पूरी यात्रा की सुविधा मिल जाएगी. यही वजह है कि जयपुर, सीकर, अजमेर और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा बेहद सुविधाजनक और किफायती मानी जा रही है. यदि आप इस साल परिवार के साथ रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, मदुरै और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो आईआरसीटीसी की यह 12 दिवसीय भारत गौरव दक्षिण भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है.

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