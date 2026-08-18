/सरकारी कर्मचारियों को LTC क्लेम का मौका, जानिए IRCTC की नई भारत गौरव ट्रेन का रूट और बुकिंग प्रोसेस

Jaipur News: भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन संचालित की जाएगी. इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा कराई जाएगी. ट्रेन 21 अक्टूबर 2026 को सीकर जंक्शन से रवाना होगी. इसके बाद जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से यात्रियों को सवार किया जाएगा. पूरी यात्रा 12 दिनों की होगी.

रामेश्वरम से तिरुपति तक धार्मिक स्थलों के दर्शन

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इस विशेष यात्रा में यात्रियों को दक्षिण भारत के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे. यात्रा के दौरान रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शामिल हैं. श्रद्धालुओं को इन स्थानों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दर्शन और भ्रमण की सुविधा दी जाएगी.

आईआरसीटीसी जयपुर के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश सैनी के अनुसार ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी, एसी और गैर एसी कोच की व्यवस्था होगी. यात्रियों को साफ और ताजा भोजन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन में आधुनिक किचन-कार भी रहेगी.

तीन श्रेणियों में मिलेगा यात्रा का विकल्प

यात्रियों की सुविधा और बजट को देखते हुए इस धार्मिक यात्रा को इकोनॉमी, स्टैण्डर्ड और कम्फर्ट तीन श्रेणियों में बांटा गया है.

इकोनॉमी श्रेणी का किराया 24,100 रुपए निर्धारित किया गया है. इसमें नॉन-एसी स्लीपर कोच में यात्रा के साथ नॉन-एसी आवास और नॉन-एसी बस की सुविधा मिलेगी.

स्टैण्डर्ड कैटेगरी का किराया 37,810 रुपए है. इसमें थर्ड एसी कोच में यात्रा, नॉन-एसी आवास और नॉन-एसी बस की सुविधा शामिल रहेगी.

कम्फर्ट कैटेगरी के लिए 50,290 रुपए किराया निर्धारित है. इस श्रेणी में सेकंड एसी कोच से यात्रा के साथ एसी आवास और एसी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

ऐसा रहेगा ट्रेन का कार्यक्रम

ट्रेन 21 अक्टूबर को सीकर से रवाना होगी और 23 अक्टूबर को रेणीगुंटा पहुंचेगी. 24 अक्टूबर को यात्रियों को तिरुपति बालाजी के दर्शन कराए जाएंगे. इसके बाद 26 अक्टूबर को ट्रेन रामेश्वरम पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे.

27 अक्टूबर को मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम रहेगा. 28 अक्टूबर की सुबह ट्रेन कन्याकुमारी पहुंचेगी, जहां यात्री दिन में भ्रमण कर सकेंगे. 30 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे. यात्रा पूरी होने के बाद ट्रेन 1 नवंबर को जयपुर होते हुए सीकर पहुंचेगी.

टिकट में कई सुविधाएं शामिल

यात्रा पैकेज में कन्फर्म बर्थ के साथ होटल आवास, खान-पान, ट्रांसपोर्टेशन और मंदिर दर्शन की सुविधा शामिल रहेगी. यात्रियों को इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी. सरकारी विभागों के कर्मचारी और पीएसयू कर्मी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता होने पर एलटीसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

यात्रा और बुकिंग से जुड़ी जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ली जा सकती है. इसके अलावा जयपुर स्थित एलआईसी बिल्डिंग, आंबेडकर सर्किल के क्षेत्रीय कार्यालय में भी बुकिंग कराई जा सकती है.