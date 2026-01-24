Zee Rajasthan
उदयपुर-जोधपुर-जैसलमेर की एक साथ सैर, IRCTC का ऑल-इन-वन टूर पैकेज लॉन्च, जानिए कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएं

IRCTC Rajasthan Tour: अगर आप फरवरी 2026 में राजस्थान की रंगीन संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और रेगिस्तानी रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए खास हवाई टूर पैकेज लेकर आया है. “राजस्थान हेरिटेज टूर” नाम से शुरू होने वाले इस विशेष पैकेज की शुरुआत 20 फरवरी 2026 से होगी.
 

Published: Jan 24, 2026, 01:00 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 01:00 PM IST

उदयपुर-जोधपुर-जैसलमेर की एक साथ सैर, IRCTC का ऑल-इन-वन टूर पैकेज लॉन्च, जानिए कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएं

IRCTC Rajasthan Tour: यह टूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संचालित किया जाएगा और इसकी अवधि 6 रात और 7 दिन की होगी. इस दौरान पर्यटकों को राजस्थान के प्रमुख और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी, जहां वे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक किले, महल और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकेंगे.

इन शहरों का कराया जाएगा भ्रमण
इस हवाई टूर पैकेज में पर्यटकों को उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और जैसलमेर ले जाया जाएगा. उदयपुर में पर्यटक झीलों की नगरी की खूबसूरती, ऐतिहासिक महलों और दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकेंगे. माउंट आबू में राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन की ठंडी आबोहवा के साथ-साथ प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. जोधपुर में भव्य मेहरानगढ़ किले का भ्रमण कराया जाएगा, जो राजस्थान की शौर्य गाथा का प्रतीक है. वहीं जैसलमेर में पर्यटकों को थार मरुस्थल की रेत पर खास डेजर्ट कैंपिंग का अनुभव मिलेगा, जिसे आईआरसीटीसी द्वारा विशेष रूप से शामिल किया गया है.

टूर पैकेज की प्रमुख सुविधाएं
IRCTC के इस राजस्थान हेरिटेज टूर पैकेज में पर्यटकों को लखनऊ से हवाई यात्रा और वापसी की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही यात्रा के दौरान थ्री-स्टार होटलों में ठहरने, स्थानीय परिवहन, प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और तय कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इस पैकेज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यटक बिना किसी परेशानी के राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और पर्यटन स्थलों का आनंद उठा सकें.

जानिए पैकेज का किराया
इस हवाई टूर पैकेज के लिए किराया अलग-अलग श्रेणियों में तय किया गया है-
एक व्यक्ति के ठहरने पर: ₹73,000 प्रति व्यक्ति
दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर: ₹55,200 प्रति व्यक्ति
तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर: ₹53,200 प्रति व्यक्ति

माता-पिता के साथ ठहरने वाले बच्चों के लिए:
बेड सहित: ₹49,500
बिना बेड: ₹47,500

ऐसे करें बुकिंग
IRCTC उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी. इच्छुक यात्री IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.irctctourism.com पर लॉगिन किया जा सकता है. अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए यात्री इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं: 9236391909, 9236367954, 9236391911.

यह टूर पैकेज उन यात्रियों के लिए बेहतरीन मौका है जो एक ही यात्रा में राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को करीब से देखना चाहते हैं.

