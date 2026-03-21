Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद जरूरी है द्रविड़ जैसा मेंटर, वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने दी सलाह

Vaibhav Sooryavanshi: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के 14-15 साल के सुपर टैलेंट वैभव सूर्यवंशी के बढ़ते हाइप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी खबर, वो भी विस्तार से...

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 21, 2026, 09:53 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 09:53 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इस शहर में सबसे कम कीमत पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल!
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इस शहर में सबसे कम कीमत पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल!

Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है
7 Photos
Kota Weather Update

Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price
7 Photos
Rajatshan CNG Price Today

बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price

राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद जरूरी है द्रविड़ जैसा मेंटर, वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने दी सलाह

Rajasthan Royals: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2026 से पहले टीनेज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के बढ़ते हाइप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने युवा बल्लेबाज की क्षमता की तारीफ की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अब असली चुनौती शुरू होगी.

जियोस्टार पर बातचीत में पठान ने कहा, "वैभव के लिए चुनौतियां आएंगी. टीमें उसके खिलाफ स्पेसिफिक प्लान लेकर आएंगी. हमने अभिषेक के खिलाफ कैसे प्लान बनाए गए, वैभव के साथ भी वैसा ही होगा. लेकिन मुझे लगता है कि उनमें 'दम' है. वह जहां भी खेलते हैं, रन बनाते हैं - अंडर-19, इंडिया ए या रेड-बॉल क्रिकेट में भी.

पठान ने बताया कि पिछले सीजन में वैभव को सिर्फ सात मैच मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें फुल रन मिलने की संभावना है, जो उनके लिए ब्रेकआउट सीजन साबित हो सकता है. उन्होंने कहा, "वह लगातार रन बना रहे हैं. इस सीजन में फुल मौके मिलेंगे, तो ब्रेकआउट सीजन हो सकता है. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल में शतक ठोककर इतिहास रचा था. वह आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ सबसे तेज भारतीय सेंचुरी लगाने वाले बने.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कमाल दिखाया. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 बॉल में 175 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिससे भारत ने छठा खिताब जीता. पठान ने मानसिक संतुलन पर जोर देते हुए कहा, "वैभव को मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए. सिर्फ 15 साल की उम्र में उनके पास 20-25 साल का करियर हो सकता है. आज के दौर में लंबाई कम महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैभव के पास मौका है. उन्हें मानसिक रूप से फ्री रहना होगा और यह नहीं सोचना होगा कि सब आसान है.

उन्होंने राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप की भूमिका की सराहना की और कहा कि इस सीजन में भी ऐसा मेंटर जरूरी होगा. टीमें उनके खिलाफ आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर सकती हैं, वेरिएशंस इस्तेमाल कर सकती हैं. वैभव को अनुकूलन करना होगा और चुनौतियों पर काबू पाना होगा.

वैभव को 2025 ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ में खरीदा था, जिससे वह आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी बने (14 साल 23 दिन). अब वे फुल सीजन के साथ ज्यादा उम्मीदों के केंद्र में हैं. राहुल द्रविड़ के जाने के बाद कुमार संगकारा नए हेड कोच बने हैं और रियान पराग टीम की कप्तानी करेंगे. राजस्थान रॉयल्स अपना अभियान 30 मार्च को गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुरू करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news