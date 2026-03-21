राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद जरूरी है द्रविड़ जैसा मेंटर, वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने दी सलाह

Rajasthan Royals: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2026 से पहले टीनेज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के बढ़ते हाइप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने युवा बल्लेबाज की क्षमता की तारीफ की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अब असली चुनौती शुरू होगी.

जियोस्टार पर बातचीत में पठान ने कहा, "वैभव के लिए चुनौतियां आएंगी. टीमें उसके खिलाफ स्पेसिफिक प्लान लेकर आएंगी. हमने अभिषेक के खिलाफ कैसे प्लान बनाए गए, वैभव के साथ भी वैसा ही होगा. लेकिन मुझे लगता है कि उनमें 'दम' है. वह जहां भी खेलते हैं, रन बनाते हैं - अंडर-19, इंडिया ए या रेड-बॉल क्रिकेट में भी.

पठान ने बताया कि पिछले सीजन में वैभव को सिर्फ सात मैच मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें फुल रन मिलने की संभावना है, जो उनके लिए ब्रेकआउट सीजन साबित हो सकता है. उन्होंने कहा, "वह लगातार रन बना रहे हैं. इस सीजन में फुल मौके मिलेंगे, तो ब्रेकआउट सीजन हो सकता है. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल में शतक ठोककर इतिहास रचा था. वह आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ सबसे तेज भारतीय सेंचुरी लगाने वाले बने.

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कमाल दिखाया. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 बॉल में 175 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिससे भारत ने छठा खिताब जीता. पठान ने मानसिक संतुलन पर जोर देते हुए कहा, "वैभव को मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए. सिर्फ 15 साल की उम्र में उनके पास 20-25 साल का करियर हो सकता है. आज के दौर में लंबाई कम महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैभव के पास मौका है. उन्हें मानसिक रूप से फ्री रहना होगा और यह नहीं सोचना होगा कि सब आसान है.

उन्होंने राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप की भूमिका की सराहना की और कहा कि इस सीजन में भी ऐसा मेंटर जरूरी होगा. टीमें उनके खिलाफ आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर सकती हैं, वेरिएशंस इस्तेमाल कर सकती हैं. वैभव को अनुकूलन करना होगा और चुनौतियों पर काबू पाना होगा.

वैभव को 2025 ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ में खरीदा था, जिससे वह आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी बने (14 साल 23 दिन). अब वे फुल सीजन के साथ ज्यादा उम्मीदों के केंद्र में हैं. राहुल द्रविड़ के जाने के बाद कुमार संगकारा नए हेड कोच बने हैं और रियान पराग टीम की कप्तानी करेंगे. राजस्थान रॉयल्स अपना अभियान 30 मार्च को गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुरू करेगा.

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