अपनी खान के अलावा आस-पास से खोद लिया आयरन ओर, सरकार को लगाया 11 करोड़ का चूना !

Jaipur News : माइंस विभाग की जयपुर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुधवा में खनिज लीजधारक द्वारा रवन्ना के दुरुपयोग का मामला पकड़ा है. यहां 55300 टन आयरन ऑर का अवैध खनन और निर्गमन पकड़ा गया है. 

Published: Nov 15, 2025, 05:57 PM IST

Jaipur News : माइंस विभाग के अधीक्षण खनिज अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत ने बताया कि विभाग को इन क्षेत्रों में आयरन ऑर के अवैध खनन की सूचनाएं मिल रही थी. उसी कड़ी में जांच के दौरान दुधवा के आयरन ऑर के लीजधारक द्वारा आयरन ऑर के अवैध खनन की जानकारी आने पर विभाग द्वारा ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया गया.

ड्रोन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लीजधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में अब तक 183100 टन आयरन ऑर का खनन पाया गया है. जबकि लीजधारक द्वारा रवन्ना का दुरुपयोग करते हुए 238400 टन आयरन ऑर का निर्गमन कर दिया गया. इस तरह से लीजधारक ने 55300 टन आयरन ऑर का अन्यत्र से अवैध खनन करने के साथ ही निर्गमन किया है.

करीब 11 करोड़ के आयरन ऑर के अवैध खनन और रॉयल्टी के नुकसान पर कार्रवाई और वसूली के लिए खनि अभियंता झुन्झुनू को निर्देश दिए गए हैं. शक्तावत ने बताया कि रेला व आसपास के क्षेत्र में जांच को आगे बढ़ाते हुए कोटपूतली के चोटिया क्षेत्र में 27 क्रेशरों को जांच के दायरे में लेते हुए ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय किया गया है. ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट से अवैध खनन और निर्गमन के अवैध स्टॉक पाये जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति !
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवैध खनन गतिविधियों को लेकर गंभीर है और समीक्षा बैठकों के दौरान सख्त कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं. प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त भी अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ समय समय पर अन्य स्थानों के अधिकारियों की टीम बनाकर औचक कार्रवाई कराते रहे हैं. इन क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों की शिकायतों को देखते हुए विभाग द्वारा औचक कार्रवाई की गई है.

निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा द्वारा औचक निरीक्षण के लिए अलग-अलग दलों का गठन किया गया है. खनिज अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी की टीम ने 8 सितंबर को जयपुर के भांकरोटा में आयरन ऑर भरे ट्रक को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा था. उसके बाद विभाग ने गोपनीय तरीके से क्षेत्र के अन्यत्र के अधिकारियों की टीम गठित कर औचक निरीक्षण का निर्णय किया गया. अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत और विजिलेंस प्रताप मीणा के निर्देशन में दल द्वारा पिछले दिनों झुंझुनूं के खेतड़ी और नीम का थाना क्षेत्र में आधी रात को पेट्रोलिंग के दौरान नीम का थाना के रेला में मैसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते हुए 13 डंपरों को जब्त किया था. टीम द्वारा नीमकाथाना के ही कालाकोटा में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन ऑर के अवैध खनन की संभावनाओं को देखते हुए जांच के दायरे में लिया गया है. इससे पहले टीम ने खेतड़़ी के मेहरा एरिया, जमालपुरा, ट्योंडा, रामकुवंरपुरा और सिहोद आदि में भी आधी रात को पेट्रोलिंग की थी.

कोटपूतली में 27 क्रेशरों के स्टॉक का हो रहा ड्रोन सर्वे
एसएमई जयपुर एनएस शक्तावत ने बताया कि रेला व आसपास के क्षेत्र में जांच को आगे बढ़ाते हुए कोटपूतली के चोटिया क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है. यहां 27 क्रेशरों को जांच के दायरें में लेते हुए ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय किया गया है. ड्रोन सर्वें की विश्लेषण रिपोर्ट से इस क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और निर्गमन के अवैध स्टॉक पाये जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

