राजस्थान में ISI एजेंट ‘बादल’ गिरफ्तार, 'बाबा जी, बालाजी, बाला वीर' इन कोड नामों से करता था पाक हैंडलर्स से बात!

Jaipur News: सीआईडी इंटेलीजेंस राजस्थान द्वारा श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट प्रकाश सिंह उर्फ बादल को जयपुर की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने गंभीर आरोपों को देखते हुए आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि रिमांड अवधि के दौरान जासूसी नेटवर्क और पाक हैंडलर्स से जुड़े कई बड़े खुलासे होंगे.

प्रकाश सिंह उर्फ बादल पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है और पिछले काफी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था.अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी भारतीय सिम खरीदकर ओटीपी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था, ताकि वे भारतीय मोबाइल नंबरों से व्हाट्सऐप अकाउंट चला सकें.

पाक हैंडलर्स भारतीय नंबरों से ऑपरेट होकर संवेदनशील सूचनाएं इकट्ठा करते थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को शक न हो.जासूस की बातचीत अक्सर बाबा जी, बालाजी, बाला वीर जैसे कोड नेम वाले नंबरों से होती थी.

सीआईडी इन्टेलीजेंस की जांच में खुलासा

जानकारी के मुताबिक, बादल राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना, उनकी गतिविधियों और सामरिक तैयारियों से जुड़ी सूचनाएं ISI को भेजता था. आरोपी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाक हैंडलर्स के संपर्क में रहा था. ISI एजेंसी से पैसों के बदले संवेदनशील सूचनाएं साझा करता था.



सीआईडी इंटेलीजेंस राजस्थान की टीम ने कल श्रीगंगानगर में कार्रवाई करते हुए बादल को गिरफ्तार किया था. शुरुआती पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अब विस्तृत जांच की जा रही है.

जांच एजेंसियों को संदेह है कि बादल द्वारा उपलब्ध कराए गए ओटीपी और मोबाइल नंबरों की मदद से पाकिस्तान भारत में एक विस्तारित जासूसी नेटवर्क चला रहा था. रिमांड के दौरान पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसके संपर्क में और कौन-कौन लोग थे तथा जासूसी नेटवर्क की जड़ें कितनी फैली हैं.सीआईडी इंटेलीजेंस की पूछताछ जारी है. आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे संभव हैं.

