Indira Gandhi Birthday: 1975-76 का वह दौर जब देश पर आपातकाल की काली छाया थी, जयगढ़ किला अचानक दुनिया की नजरों में आ गया. इंदिरा गांधी की सरकार ने सेना उतारकर किले में पांच महीने तक खुदाई करवाई, हाईवे बंद कर दिए, कर्फ्यू लगा दिया और ट्रकों का काफिला दिल्ली की ओर रवाना कर दिया. पूरा जयपुर दहल उठा और आज भी लोग सवाल पूछते हैं – आखिर मिला क्या था?

आपातकाल में राजघराने पर कहर

1975 में इमरजेंसी लगते ही जयपुर राजपरिवार को निशाना बनाया गया.

राजमाता गायत्री देवी और उनके बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया.

आयकर विभाग ने महलों पर छापे मारे.

इसी बीच संजय गांधी अचानक अपना विमान लेकर सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचे.

ऑपरेशन बर्ड: सेना ने 5 महीने किला खोदा

1976 में सेना, ASI और इनकम टैक्स की संयुक्त टीम ने जयगढ़ किला घेर लिया.

पानी के सातों विशाल टांकों, दीवारों, सुरंगों में दिन-रात खुदाई चली.

किले के आसपास कर्फ्यू, जयपुर-दिल्ली हाईवे तीन दिन तक पूरी तरह बंद रहा.

लोगों ने देखा – सेना के ट्रक भारी सामान लादकर दिल्ली की ओर जाते हुए.

अफवाह: ट्रकों में गया खजाना!

चर्चा थी कि महाराजा मान सिंह प्रथम ने अफगानिस्तान से लूटा सोना-चांदी यहीं छिपाया था.

ट्रक दिल्ली लौटते देख लोग बोले – “खजाना ले जा रहे हैं!”

सरकार का जवाब: सिर्फ 230 किलो चांदी और कुछ पुराना सामान मिला, जिसकी सूची राजपरिवार के प्रतिनिधि को दिखाकर हस्ताक्षर लिए गए.

भुट्टो ने मांगा था हिस्सा!

पाकिस्तान के तत्कालीन PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी को पत्र लिखा.

दावा: “यह मुगल खजाना है, विभाजन के समय का समझौता है, पाकिस्तान का 50% हिस्सा बनता है.”

इंदिरा का जवाब (31 दिसंबर 1976): “कुछ नहीं मिला, इसलिए कोई हिस्सा नहीं.”

गायत्री देवी का इंदिरा से पुराना बैर

गायत्री देवी ने 1962, 1967, 1971 में तीन बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया था.

इंदिरा गांधी और राजमाता के बीच राजनीतिक दुश्मनी जगजाहिर थी.

कई इतिहासकार इसे “राजनीतिक बदला” मानते हैं.

आज जयगढ़ किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन उसके गुप्त टांकों में दबी वो कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है. क्या वाकई खजाना मिला था? या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था? सवाल आज भी जिंदा है.

