300 साल पुरानी विरासत का पुनर्जागरण! राजघराने ने बताया क्यों खास है यह फेस्टिवल

Jaigarh Heritage Festival 2025: जयपुर के ऐतिहासिक जयगढ़ किले पर शनिवार को संस्कृति का एक शानदार पर्व शुरू हुआ. 'जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025' के दूसरे संस्करण में राजस्थान की पूरी कलात्मक विरासत लोक नृत्य, संगीत, शिल्प और पाक परंपराओं को एक ही मंच पर जीवंत किया गया. इस दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य विरासत का संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है.

जयपुर राजपरिवार के प्रमुख पद्मनाभ सिंह ने इस आयोजन को विरासत संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया. उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल सवाई जयसिंह द्वितीय के 300 साल पुराने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को समझे और आगे बढ़ाने की प्रेरणा ले.

फोकस में ऐतिहासिक '36 कारखाने'

इस फेस्टिवल का विशेष फोकस जयपुर के उन ऐतिहासिक '36 कारखानों' को पुनर्जीवित करने पर रहा, जो कभी आत्मनिर्भरता का प्रतीक थे, लेकिन अब आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. बंधेज-बांधनी, ब्लॉक प्रिंटिंग (सांगानेरी, बगरू), लाख की चूड़ियां और मार्बल क्राफ्ट जैसे विलीन हो चुके शिल्पों को यहां प्रदर्शित किया गया, ताकि इन्हें नया बाज़ार और प्लेटफॉर्म मिल सके.

कला और संगीत का महासंगम

शिल्प बाजार, क्राफ्ट वर्कशॉप और कठपुतली कला (नाथू लाल सोलंकी) के प्रदर्शन के साथ ही, शाम को एक शानदार संगीत समारोह का आयोजन हुआ. इसमें पापोन लाइव, कबीर कैफे, द अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव जैसे मशहूर कलाकारों ने प्रस्तुति दी. साथ ही रॉयस्टन एबेल का प्रतिष्ठित शो 'द मंगणियार सेडक्शन' भी मंचित किया गया, जिसने राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं का सम्मान किया.

टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजय के. रॉय के अनुसार, आने वाले समय में यह फेस्टिवल सिर्फ दो दिनों तक सीमित न रहकर 6 से 7 दिनों तक चलेगा, जिससे यह लोगों को विरासत से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम बनेगा.