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पैसों के बदले प्रहारी जेल के अंदर करता धरा गया बड़ा कांड, गैंगस्टरों के गठजोड़ का खुलासा

Ajmer High Security Jail: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात प्रहरी धारा सिंह को गैंगस्टरों से कथित मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. AGTF के इनपुट पर दौलतपुरा पुलिस ने कार्रवाई की. आरोप है कि प्रहरी पैसे लेकर जेल में बंद गैंगस्टरों के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराता था और विदेश में बैठे आकाओं तक जेल से जुड़ी जानकारी पहुंचाता था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 11, 2026, 07:38 AM IST | Updated:Aug 11, 2026, 07:38 AM IST
पैसों के बदले प्रहारी जेल के अंदर करता धरा गया बड़ा कांड, गैंगस्टरों के गठजोड़ का खुलासा
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan Crime News: राजस्थान में गैंगस्टरों और जेल के अंदर सक्रिय नेटवर्क को लेकर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात प्रहरी धारा सिंह को गिरफ्तार किया गया है. उस पर आरोप है कि वह पैसे के बदले जेल में बंद गैंगस्टरों के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराता था. इतना ही नहीं, प्रहरी के विदेश में बैठे गैंगस्टरों से संपर्क में रहने की बात भी सामने आई है. AGTF के इनपुट के आधार पर दौलतपुरा पुलिस ने धारा सिंह को पकड़ा है.


गैंगस्टरों के लिए काम करने का आरोप

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पुलिस जांच में सामने आया है कि धारा सिंह जेल में बंद अपराधियों और बाहर मौजूद गैंगस्टरों के बीच कड़ी के तौर पर काम कर रहा था. आरोप है कि पैसे लेकर वह जेल में बंद गुर्गों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराता था, जो सामान्य तौर पर उन्हें नहीं मिलनी चाहिए. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में प्रहरी के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं.


जांच एजेंसियों को यह भी इनपुट मिला है कि धारा सिंह विदेश में बैठे गैंगस्टरों तक जेल के अंदर की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी पहुंचाता था. जेल में कौन बंद है, किससे मुलाकात हो रही है और अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस तरह की जानकारियां बाहर भेजे जाने की आशंका है.


विदेश में बैठे आकाओं से फोन पर संपर्क का शक

पुलिस को ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि जेल में बंद गैंगस्टरों के गुर्गों की विदेश में बैठे उनके आकाओं से फोन पर बातचीत कराने में प्रहरी की भूमिका हो सकती है. हालांकि इन आरोपों की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी. पुलिस इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि जेल के अंदर से किन-किन लोगों से संपर्क कराया गया और इसके पीछे किस तरह का नेटवर्क काम कर रहा था.


संदीप सिंह से पूछताछ में सामने आया नाम

धारा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी उस पूछताछ से जुड़ी है, जिसमें AGTF के इनपुट पर पकड़े गए गैंगस्टर के गुर्गे संदीप सिंह से जानकारी मिली. पूछताछ के दौरान सामने आया कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने अपने नेटवर्क में नए गुर्गों को जोड़ने के लिए पैसे भेजे थे. जांच में इस रकम का एक हिस्सा धारा सिंह तक पहुंचने की बात सामने आई है.


जेल में शराब पहुंचाने की भी आशंका

पुलिस को यह भी शक है कि धारा सिंह जेल में बंद आरोपियों तक शराब जैसी प्रतिबंधित चीजें पहुंचाने में मदद करता था. फिलहाल इस पहलू की पुलिस तस्दीक कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जेल के अंदर ऐसी सामग्री कैसे पहुंचती थी और इसमें प्रहरी के अलावा किसी दूसरे कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं.


प्रोडक्शन वारंट पर होगी पूछताछ

पुलिस अब जेल में बंद उन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है, जिनके नाम इस पूरे मामले की जांच में सामने आए हैं. पूछताछ के जरिए धारा सिंह और गैंगस्टरों के बीच संपर्क, पैसों के लेन-देन और जेल के अंदर उपलब्ध कराई जा रही कथित सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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