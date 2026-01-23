Rajasthan News: राजस्थान के दो चर्चित हत्याकांडों में उम्रकैद की सजा काट रहे प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों की शादी 23 जनवरी 2026 को अलवर जिले के बड़ौदा मेव गांव में होगी. जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने कोर्ट के निर्देश पर दोनों को विशेष पैरोल की अनुमति दी है.
Trending Photos
Priya Seth & Hanuman ‘Jack’ Get Parole for Wedding in Alwar : अलवर. राजस्थान के दो चर्चित हत्याकांडों में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों की शादी शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को अलवर जिले के बड़ौदा मेव गांव में होगी. शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर वायरल हो रहा है. कोर्ट के निर्देश पर जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने दोनों को विशेष पैरोल की अनुमति दी है, ताकि वे शादी के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें.
जेल में शुरू हुई लव स्टोरी
प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों पहले जयपुर सेंट्रल जेल में बंद थे. करीब एक साल पहले उन्हें सांगानेर ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था. ओपन जेल में रहते हुए दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. बताया जा रहा है कि पिछले छह महीनों से दोनों एक-दूसरे के साथ रह रहे थे. ओपन जेल की छूट का फायदा उठाकर दोनों ने शादी का फैसला लिया और परिवार वालों से बातचीत के बाद यह रिश्ता पक्का हुआ.
प्रिया सेठ का दुष्यंत मर्डर केस
प्रिया सेठ जयपुर के कुख्यात दुष्यंत मर्डर केस में दोषी ठहराई गई थी. उसने हनी ट्रैप के जरिए अपने बॉयफ्रेंड दुष्यंत की हत्या करवाई थी. इस मामले में उसका पूर्व बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा भी सह-आरोपी है और दोनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. प्रिया पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने का भी आरोप सिद्ध हुआ था.
हनुमान प्रसाद उर्फ जैक का क्रूर हत्याकांड
हनुमान प्रसाद उर्फ जैक पर अक्टूबर 2017 में अलवर में अपनी गर्लफ्रेंड ताइक्वांडो खिलाड़ी संतोष शर्मा के साथ मिलकर उसके पति और दो बच्चों की क्रूर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ था. इस मामले में संतोष शर्मा भी उम्रकैद की सजा भुगत रही है. हनुमान प्रसाद ने संपत्ति हड़पने और संबंधों के विवाद के कारण यह वारदात की थी.
शादी के कार्यक्रम और पैरोल
शादी के सभी रस्में हनुमान प्रसाद के पैतृक निवास हौली चौक, बड़ौदा मेव में संपन्न होंगी. पैरोल की अवधि सीमित होने के कारण दोनों को शादी के बाद फिर जेल लौटना होगा. इस शादी की खबर से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे जेल में सुधार की मिसाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे सजा के दौरान मिली छूट पर सवाल उठा रहे हैं.
शादी के सभी रस्में हनुमान प्रसाद के पैतृक निवास हौली चौक, बड़ौदा मेव में संपन्न होंगी. पैरोल की अवधि सीमित होने के कारण दोनों को शादी के बाद फिर जेल लौटना होगा. इस शादी की खबर से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे जेल में सुधार की मिसाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे सजा के दौरान मिली छूट पर सवाल उठा रहे हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!