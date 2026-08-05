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जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

Jaipur News: जयपुर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास एक खाली प्लॉट में करीब 15 फीट लंबा सांप दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने इसे अजगर बताया, जबकि वन विभाग के अनुसार, यह करैत प्रजाति का खतरनाक सांप है. विभाग ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 05, 2026, 11:45 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 11:45 AM IST
जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग
Image Credit: खाली प्लॉट में करीब 15 फीट लंबा सांप.

Jaipur News: बारिश के मौसम में जहां हरियाली लोगों को सुकून देती है, वहीं सांप और अन्य वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में आने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. जयपुर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. खाली प्लॉट में लंबे सांप के दिखाई देने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

खाली प्लॉट में दिखा लंबा सांप, लोगों में बढ़ा डर

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रेलवे स्टेशन क्षेत्र के समीप स्थित एक खाली प्लॉट में लंबे समय से गंदगी, झाड़-झंखाड़ और कचरा जमा है. चार दिन पहले इसी प्लॉट में करीब 15 फीट लंबा एक सांप दिखाई दिया. स्थानीय लोगों ने पहले इसे अजगर बताया, लेकिन वन विभाग के अनुसार यह अजगर नहीं, बल्कि करैत प्रजाति का सांप है. सांप दिखने के बाद आसपास रहने वाले लोगों में भय का माहौल बन गया है.

गंदगी और झाड़ियों से बढ़ रहा खतरा

स्थानीय निवासी एडवोकेट मनीष शर्मा ने बताया कि लंबे समय से प्लॉट की सफाई नहीं होने के कारण वहां घनी झाड़ियां और गंदगी फैली हुई है. ऐसे हालात में सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव-जंतु लगातार निकलने का खतरा बना रहता है. उनका कहना है कि इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए समय रहते कार्रवाई जरूरी है.

बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता

सांप दिखने के बाद इलाके के लोग अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. कई लोगों ने शाम के समय घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक प्लॉट की सफाई नहीं होगी, तब तक इस तरह का खतरा बना रहेगा.

नगर पालिका से की तत्काल कार्रवाई की मांग

मनीष शर्मा ने बताया कि क्षेत्रवासियों की ओर से नगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन में खाली प्लॉट की तत्काल सफाई कराने, झाड़-झंखाड़ हटाने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है. लोगों का कहना है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.

वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

रेंजर नमोनारायण मीणा ने बताया कि विभाग को मामले की जानकारी मिल चुकी है और तुरंत रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आम लोग इसे अजगर बता रहे हैं, लेकिन वन विभाग की शुरुआती जानकारी के अनुसार यह करैत प्रजाति का सांप है, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है. उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में रोजाना 4 से 5 रेस्क्यू किए जा रहे हैं और आज भी दो मामलों की सूचना मिल चुकी है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सांप को खुद पकड़ने की कोशिश न करें और तुरंत विभाग को सूचना दें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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