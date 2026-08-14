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15 अगस्त और तीजमाता की सवारी एक साथ, कम खर्च में घूमें जयपुर की ये मशहूर जगह!

जयपुर में इस बार 15 अगस्त और तीजमाता की शाही सवारी एक ही दिन होने से शहर में उत्सव और पर्यटन का खास माहौल रहेगा. बड़ी चौपड़ से शुरुआत कर हवा महल, जंतर-मंतर और सिटी पैलेस को पैदल या मेट्रो से कम खर्च में देखा जा सकता है. छोटी चौपड़ और त्रिपोलिया गेट तीज सवारी देखने के सबसे लोकप्रिय और मुफ्त स्थान हैं, जहां रंग-बिरंगी झांकियां, लोक कलाकार और शाही सजावट आकर्षण का केंद्र रहेंगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 14, 2026, 02:51 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 02:51 PM IST
15 अगस्त और तीजमाता की सवारी एक साथ, कम खर्च में घूमें जयपुर की ये मशहूर जगह!
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजधानी जयपुर में इस बार 15 अगस्त का जश्न और तीजमाता की पारंपरिक सवारी एक ही दिन निकेलेगी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये एक खास अवसर बन गया है. स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और तीज उत्सव की रौनक की वजह से पिंक सिटी में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. अगर आप भी कम खर्च में जयपुर की मशहूर जगहों पर घूमना चहाते हैं तो सही प्लानिंग से पूरा दिन बेहद यादगार बन सकता है.

तीजमाता की सवारी आमतौर पर पुराने जयपुर की गलियों से गुजरती है. सिटी पैलेस, त्रिपोलिया गेट, चौड़ा रास्ता और छोटी चौपड़ के आसपास सबसे ज्यादा भीड़ होती हैं इसलिए निजी वाहन की जगह मेट्रो, ई-रिक्शा और पैदल घूमना सबसे सस्ता और सुविधाजनक तरीका है.

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सुबह की शुरुआत आप बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से कर सकते हैं. यहां से हवा महल, जंतर-मंतर और सिटी पैलेस पैदल दूरी पर हैं. हवा महल के बाहर से फोटो लेना बिल्कुल मुफ्त है और सुबह की रोशनी में इसकी खूबसूरती सबसे ज्यादा निखरती है. इसके बाद जंतर-मंतर का टिकट लेकर कम खर्च में विश्व धरोहर स्थल देख सकते हैं.

बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक

वहीं, तीजमाता की सवारी देखने के लिए छोटी चौपड़ और त्रिपोलिया गेट सबसे लोकप्रिय जगह हैं. यहां जल्दी पहुंचने पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के एक खूबसूरत नजारा देखे जा सकते हैं. रंग-बिरंगी झांकियां, पारंपरिक बैंड, सजे हुए हाथी-घोड़े और लोक कलाकार इस आयोजन को बेहद आकर्षक बनाते हैं. इसी देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं.

300 साल पुरानी तीज की शाही सवारी की परंपरा

जयपुर में 300 साल पुरानी तीज की शाही सवारी की परंपरा आज भी कायम है.लोक संस्कृति,कलाकारों और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए गुलाबी नगरी में कल यानी 15 अगस्त को तीज की सवारी शाही अंदाज में निकलेगी, जिसका ना केवल जयपुर राजस्थान बल्कि विदेशी पावणों को भी इंतजार है. शाही सवारी से पहले त्रिपोलिया गेट की नई सजावट का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है. इसकी चित्रकारी सिटी पैलेस के उदयपोल की थीम से प्रेरित है.

कचौड़ी-समोसा, मिर्ची बड़ा का लें मजा

इसके बाद दोपहर में महंगे रेस्टोरेंट की जगह पुराने शहर की स्थानीय दुकानों पर कचौड़ी, समोसा, मिर्ची बड़ा और लस्सी का स्वाद ले सकते हैं. 100 से 150 रुपये में दो लोगों का हल्का नाश्ता आसानी से कर सकते हैं. अगर परिवार के साथ हैं तो चौड़ा रास्ता और बापू बाजार के आसपास कई किफायती भोजनालय भी हैं, जहां आप खाना खा सकते हैं.

फिर शाम के समय नाहरगढ़ की बजाय जलमहल का विकल्प ज्यादा बजट फ्रेंडली है. बड़ी चौपड़ से ई-रिक्शा या फिर लो-फ्लोर बस लेकर जलमहल पहुंच सकते हैं. यहां घूमना और फोटो लेना मुफ्त है. मानसागर झील के किनारे शाम का नजारा और रोशनी में चमकता जलमहल बेहद सुंदर लगता है.

500 रुपये में घूमें जयपुर!

एक अनुमान के अनुसार, मेट्रो, ई-रिक्शा, जंतर-मंतर टिकट और खाने-पीने के साथ एक व्यक्ति लगभग 400 से 500 रुपये में पूरा दिन आराम से जयपुर घूम सकता है. वहीं, अगर निजी टैक्सी लेते हैं, तो खर्च 1500 से 2500 रुपये तक पहुंच सकता है.

इस तरह 15 अगस्त और तीजमाता की सवारी का यह दुर्लभ संयोग पिंक सिटी को कम बजट में देखने का बेहतरीन मौका बन गया है. सही रूट चुनकर आप इतिहास, संस्कृति, त्योहार और जयपुर की शाही खूबसूरती-सभी का आनंद एक ही दिन में उठा सकते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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