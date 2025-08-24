Zee Rajasthan
Jaipur News: उदयपुर में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में आयकर विभाग, जांच निदेशालय और केंद्रीय प्रभारों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने कर जांच और आकलन की उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया.

Published: Aug 24, 2025, 18:31 IST | Updated: Aug 24, 2025, 18:31 IST

उदयपुर में आयकर विभाग का 2 दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न, जांच प्रणाली में नवाचार पर जोर

Jaipur News: जांच निदेशालय और केंद्रीय प्रभारों का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ. दूसरे दिन सम्मेलन में आयकर विभाग के वरिष्ठ नेतृत्व, नीति निर्माताओं और विषय विशेषज्ञों को उभरती चुनौतियों, क्षेत्रीय मामले के अध्ययन और भविष्य की कर जांच और आंकलन के लिए रणनीतिक रोडमैप पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच पर आए.

सम्मेलन के दौरान मांग प्रबंधन, अपील, कानूनी सटीकता और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांच और केंद्रीय शुल्क में प्रशासन पर विचार-विमर्श किया. सम्मेलन के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ अंतर-एजेंसी समन्वय पर चर्चा की गई, इसके बाद संरचित जांच के लिए PRUDENT ढांचे पर एक सत्र हुआ.

दूसरे दिन सम्मेलन में प्रमुख सत्रों में मुकदमेबाज़ी प्रबंधन, अपील अधिनिर्णय और डिजिटल फोरेंसिक, क्लस्टरिंग और डेटा गोपनीयता के लिए बुनियादी ढांचे उजागर करने वाला अनुभव शामिल रहा. सम्मेलन के दौरान क्रिप्टो/वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रथाओं और आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन अधिनियम, 2015 के तहत आकलन के अंतःक्रिया से जुड़ी जांच पर विशेष ध्यान दिया गया. बेनामी मामलों पर सत्र में अभियोजन दिशा निर्देशों और जांच पद्धतियों पर चर्चा की गई. सम्मेलन का समापन वरिष्ठ नेतृत्व की अध्यक्षता में एक खुले सत्र के साथ हुआ.

दो दिवसीय सम्मेलन के मुख्य सत्र
डेटा-संचालित जांच और जोखिम-आधारित दृष्टिकोणों को मज़बूत करना
गुणवत्ता मूल्यांकन आदेशों, जवाबदेही और लेखा परीक्षा की तत्परता पर अधिक जोर
डीआरडीओ, एफआईयू-आईएनडी और ईडी जैसी साझेदार एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय
अगली पीढ़ी के आईटीबीए 2.0 उपकरण और डिजिटल फ़ोरेंसिक बुनियादी ढांचे को अपनाना
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में क्रिप्टो-संपत्ति, विदेशी अचल संपत्ति और बेनामी लेनदेन पर विशेष जोर

DGIT और आयकर आयुक्त केंद्रीय का नेशनल सम्मेलन दो दिवसीय सम्मेलन में बोलते हुए,आयकर वरिष्ठ अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि आयकर विभाग नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और मज़बूत प्रवर्तन उपायों के माध्यम से कर प्रशासन को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. दो दिनों के दौरान साझा किए गए विचार-विमर्श और सर्वोत्तम प्रथाओं से जांच और आकलन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देने की उम्मीद है.

