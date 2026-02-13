Zee Rajasthan
जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 करोड़ ठगी केस के इनामी आरोपी सिलीगुड़ी से हुए गिरफ्तार

Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने सिलीगुड़ी से 26 करोड़ की ठगी के दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह मैजिक मिरर और रेडियो एक्टिव प्लेट्स जैसी फर्जी वस्तुओं के नाम पर नासा के जाली दस्तावेज दिखाकर व्यापारियों को लूटता था.

Published: Feb 13, 2026, 11:07 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 11:07 AM IST

जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 करोड़ ठगी केस के इनामी आरोपी सिलीगुड़ी से हुए गिरफ्तार

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर की बनीपार्क थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो करामती चश्मे और मैजिक मिरर जैसे अंधविश्वास का जाल बुनकर देशभर के बड़े व्यापारियों को अपना शिकार बनाता था. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के निर्देशन में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दबिश देकर 5 साल से फरार चल रहे दो इनामी ठगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

मैजिक मिरर और सुलेमानी माला का मायाजाल
पकड़े गए आरोपी विनय उर्फ बिनय पोद्दार (अग्रवाल) और विकास उर्फ बिकास पोद्दार ने ठगी का ऐसा हाईटेक तरीका अपनाया था कि अच्छे-अच्छे कारोबारी भी झांसे में आ गए. बता दें कि गिरोह 'रेडियो एक्टिव प्लेट', 'एंटीक पेंटिंग', 'मैजिक मिरर', 'करामती चश्मा' और 'सुलेमानी माला' जैसी काल्पनिक वस्तुओं को बेहद दुर्लभ और कीमती बताकर करोड़ों में बेचने का ऑफर देता था. वहीं लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये ठग नासा (NASA), डीआरडीओ (DRDO) और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं के फर्जी सर्टिफिकेट दिखाते थे.

26 करोड़ की ठगी
पुलिस जांच के अनुसार, यह गिरोह अब तक देशभर में करीब 26 करोड़ रुपये की चपत लगा चुका है. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हैदराबाद के एक व्यवसायी से इस गिरोह ने 5.05 करोड़ रुपये ठग लिए.बता दें कि जयपुर के आगरा रोड स्थित एक फार्महाउस पर ये ठग कथित 'केमिकल टेस्टिंग' का ढोंग रचते थे. बार-बार टेस्टिंग फेल बताकर व्यापारियों से लाखों रुपये की 'टेस्टिंग फीस' वसूली जाती थी.

सिलीगुड़ी में खत्म हुआ 5 साल का वनवास
दोनों आरोपी साल 2019 से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे, जिन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने इनके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. इससे पहले भी गिरोह के अजय सिंह और सत्यनारायण जैसे कई सदस्य पकड़े जा चुके हैं, जिनसे फर्जी पेंटिंग और चश्मे बरामद हुए थे. जयपुर के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी इनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

वहीं पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की तलाश और वित्तीय लेन-देन की विशेष जांच में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

