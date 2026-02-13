जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 करोड़ ठगी केस के इनामी आरोपी सिलीगुड़ी से हुए गिरफ्तार

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर की बनीपार्क थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो करामती चश्मे और मैजिक मिरर जैसे अंधविश्वास का जाल बुनकर देशभर के बड़े व्यापारियों को अपना शिकार बनाता था. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के निर्देशन में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दबिश देकर 5 साल से फरार चल रहे दो इनामी ठगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

मैजिक मिरर और सुलेमानी माला का मायाजाल

पकड़े गए आरोपी विनय उर्फ बिनय पोद्दार (अग्रवाल) और विकास उर्फ बिकास पोद्दार ने ठगी का ऐसा हाईटेक तरीका अपनाया था कि अच्छे-अच्छे कारोबारी भी झांसे में आ गए. बता दें कि गिरोह 'रेडियो एक्टिव प्लेट', 'एंटीक पेंटिंग', 'मैजिक मिरर', 'करामती चश्मा' और 'सुलेमानी माला' जैसी काल्पनिक वस्तुओं को बेहद दुर्लभ और कीमती बताकर करोड़ों में बेचने का ऑफर देता था. वहीं लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये ठग नासा (NASA), डीआरडीओ (DRDO) और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं के फर्जी सर्टिफिकेट दिखाते थे.

26 करोड़ की ठगी

पुलिस जांच के अनुसार, यह गिरोह अब तक देशभर में करीब 26 करोड़ रुपये की चपत लगा चुका है. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हैदराबाद के एक व्यवसायी से इस गिरोह ने 5.05 करोड़ रुपये ठग लिए.बता दें कि जयपुर के आगरा रोड स्थित एक फार्महाउस पर ये ठग कथित 'केमिकल टेस्टिंग' का ढोंग रचते थे. बार-बार टेस्टिंग फेल बताकर व्यापारियों से लाखों रुपये की 'टेस्टिंग फीस' वसूली जाती थी.

सिलीगुड़ी में खत्म हुआ 5 साल का वनवास

दोनों आरोपी साल 2019 से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे, जिन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने इनके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. इससे पहले भी गिरोह के अजय सिंह और सत्यनारायण जैसे कई सदस्य पकड़े जा चुके हैं, जिनसे फर्जी पेंटिंग और चश्मे बरामद हुए थे. जयपुर के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी इनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

वहीं पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की तलाश और वित्तीय लेन-देन की विशेष जांच में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

