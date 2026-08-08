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जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज मिलेगी 'सपनों की उड़ान', पहली बार करेंगे हवाई सफर

Jaipur News: जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चे 8 अगस्त को पहली बार हवाई यात्रा करेंगे. सांगानेर एयरपोर्ट से जेवर पहुंचने के बाद बच्चे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भ्रमण करेंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों को शुभकामनाएं दीं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 08, 2026, 07:29 AM IST | Updated:Aug 08, 2026, 07:29 AM IST
जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज मिलेगी 'सपनों की उड़ान', पहली बार करेंगे हवाई सफर
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर में सरकारी स्कूलों के जरूरतमंद बच्चों के लिए 8 अगस्त का दिन खास होने जा रहा है. शहर के अलग-अलग सरकारी स्कूलों के 31 बच्चे पहली बार हवाई जहाज में सफर करेंगे. जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से बच्चे फ्लाइट के जरिए जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इस पहल का उद्देश्य बच्चों को एक नया अनुभव देने के साथ उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करना है.


जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बच्चों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद बस से सभी बच्चों को राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा. यहां उन्हें गाइडेड टूर कराया जाएगा. इस दौरान बच्चे देश के इतिहास, लोकतंत्र और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू होंगे. इसके बाद बच्चों को इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी दिखाया जाएगा. यहां वे देश के वीर जवानों के साहस और उनके बलिदान के बारे में जानेंगे. आयोजकों का मानना है कि यह पूरा अनुभव बच्चों के लिए यादगार होने के साथ उनके भविष्य के लिए प्रेरणादायक भी रहेगा.

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ट्रेन से वापस लौटेंगे जयपुर
दिल्ली में कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी बच्चे दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए जयपुर वापस लौटेंगे. इस तरह बच्चों को एक ही यात्रा में हवाई सफर के साथ देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्थलों को देखने का मौका मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने बच्चों को दी शुभकामनाएं
कार्यक्रम से पहले बच्चे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिष्टाचार भेंट करने उनके जयपुर स्थित आवास पहुंचे. बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने कहा कि 'फ्लाइट ऑफ फैंटेसी' जैसे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उन्हें खुशी है. उन्होंने राउंड टेबल इंडिया, जयपुर पिंकसिटी राउंड टेबल 171 और इस पहल से जुड़े सभी सहयोगी संगठनों को बधाई दी.

मंत्री ने कहा कि बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है. उन्हें नए अनुभव और आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए. शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि नए अनुभव और आत्मविश्वास भी बच्चे के भविष्य को मजबूत बनाते हैं.

'पहली उड़ान बच्चों के सपनों को देगी नई ऊंचाई'
मदन दिलावर ने कहा कि जिन बच्चों के लिए यह पहली हवाई यात्रा है, उनके लिए यह सिर्फ एक सफर नहीं है. यह उनके सपनों को नई दिशा और ऊंचाई देने का अवसर है. उन्होंने जयपुर पिंकसिटी राउंड टेबल 171 के चेयरमैन त्रि. विदित अग्रवाल, एफओएफ संयोजक त्रि. मोहित बांगुर, एरिया एफओएफ संयोजक त्रि. जय अशोक पांड्या सहित सभी टेबलर्स और दानदाताओं को इस पहल के लिए बधाई दी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र और विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने में ऐसे सामाजिक प्रयास अहम हैं. राजस्थान सरकार भी शिक्षा, नवाचार और युवाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है.

बच्चों से बोले दिलावर - बड़े सपने देखिए
शिक्षा मंत्री ने बच्चों से कहा कि आज वे केवल हवाई जहाज में नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि अपने सपनों को नई ऊंचाई देने की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ने, बड़े सपने देखने और अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का संदेश दिया.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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