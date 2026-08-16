/जयपुर में 86 कॉलोनियों की महापंचायत, 'नियमन नहीं तो वोट नहीं' का ऐलान

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में सांगानेर और बगरू विधानसभा क्षेत्र की 86 कॉलोनियों के निवासियों ने अपनी कॉलोनियों के नियमन की मांग को लेकर 'नियमन नहीं तो वोट नहीं’ का नारा बुलंद कर दिया. कॉलोनीवासियों की ओर से आयोजित महापंचायत में सरकार से जल्द राहत देने की मांग की गई.

कॉलोनीवासियों की ओर से महापंचायत आयोजित

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संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, इन कॉलोनियों में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार द्वारा पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों से भूखंड खरीदे थे. लोगों ने जीवनभर की कमाई लगाकर यहां मकान बनाए हैं. समिति का दावा है कि अधिकांश कॉलोनियां अवाप्ति से पहले या अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान विकसित हो चुकी थीं और पिछले 35 से 40 वर्षों से आबाद हैं.

1.5 से 2 लाख लोगों के आशियानों पर संकट

वर्तमान में ये कॉलोनियां 80 से 100 प्रतिशत तक विकसित हो चुकी हैं. समिति ने कहा कि इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. ऐसे में नियमन नहीं होने से करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के आशियानों पर संकट बना हुआ है.

संघर्ष समिति का कहना है कि इस मामले में पूर्व में भी सरकार के समक्ष कई बार मांग रखी जा चुकी है. 8 मार्च 2026 को शांतिपूर्ण पैदल मार्च भी निकाला गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. महापंचायत में निर्णय लिया गया कि आगामी निकाय चुनावों में 'नियमन नहीं तो वोट नहीं' अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत कॉलोनियों में बैनर भी लगाए गए हैं.



जयपुर में होगा लोकमंथन का पांचवा संस्करण

सांस्कृतिक और वैचारिक महाकुंभ के मंथन को लेकर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने ऑफिसर्स कैंपस पहुंचकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकमंथन-2026 का पांचवां राष्ट्रीय संस्करण जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होगा. इसकी मुख्य थीम 'हम भारत के लोग' रखी गई है. उन्होंने कहा कि आयोजन में देश-विदेश के जाने-माने बुद्धिजीवी, कलाकार और विचारक शामिल होंगे तथा बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे.

