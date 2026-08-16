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जयपुर में 86 कॉलोनियों की महापंचायत, 'नियमन नहीं तो वोट नहीं' का ऐलान

Jaipur News: जयपुर के सांगानेर और बगरू विधानसभा क्षेत्र की 86 कॉलोनियों के लोगों ने नियमन की मांग को लेकर महापंचायत कर ‘नियमन नहीं तो वोट नहीं’ का ऐलान किया है. संघर्ष समिति के मुताबिक, इन कॉलोनियों में करीब 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं और ज्यादातर कॉलोनियां 35-40 साल से आबाद हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 16, 2026, 05:28 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 05:28 PM IST
जयपुर में 86 कॉलोनियों की महापंचायत, 'नियमन नहीं तो वोट नहीं' का ऐलान
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में सांगानेर और बगरू विधानसभा क्षेत्र की 86 कॉलोनियों के निवासियों ने अपनी कॉलोनियों के नियमन की मांग को लेकर 'नियमन नहीं तो वोट नहीं’ का नारा बुलंद कर दिया. कॉलोनीवासियों की ओर से आयोजित महापंचायत में सरकार से जल्द राहत देने की मांग की गई.

कॉलोनीवासियों की ओर से महापंचायत आयोजित

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संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, इन कॉलोनियों में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार द्वारा पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों से भूखंड खरीदे थे. लोगों ने जीवनभर की कमाई लगाकर यहां मकान बनाए हैं. समिति का दावा है कि अधिकांश कॉलोनियां अवाप्ति से पहले या अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान विकसित हो चुकी थीं और पिछले 35 से 40 वर्षों से आबाद हैं.

1.5 से 2 लाख लोगों के आशियानों पर संकट

वर्तमान में ये कॉलोनियां 80 से 100 प्रतिशत तक विकसित हो चुकी हैं. समिति ने कहा कि इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. ऐसे में नियमन नहीं होने से करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के आशियानों पर संकट बना हुआ है.

संघर्ष समिति का कहना है कि इस मामले में पूर्व में भी सरकार के समक्ष कई बार मांग रखी जा चुकी है. 8 मार्च 2026 को शांतिपूर्ण पैदल मार्च भी निकाला गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. महापंचायत में निर्णय लिया गया कि आगामी निकाय चुनावों में 'नियमन नहीं तो वोट नहीं' अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत कॉलोनियों में बैनर भी लगाए गए हैं.

जयपुर में होगा लोकमंथन का पांचवा संस्करण

सांस्कृतिक और वैचारिक महाकुंभ के मंथन को लेकर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने ऑफिसर्स कैंपस पहुंचकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकमंथन-2026 का पांचवां राष्ट्रीय संस्करण जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होगा. इसकी मुख्य थीम 'हम भारत के लोग' रखी गई है. उन्होंने कहा कि आयोजन में देश-विदेश के जाने-माने बुद्धिजीवी, कलाकार और विचारक शामिल होंगे तथा बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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