जयपुर ACB ने सीकर में रिश्वतखोरी के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार

Sikar News: एसीबी जयपुर की टीम ने सीकर में समग्र शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना के सहायक अभियंता खुमाराम के दलाल कमल कुमार कुमावत को 60 हजार रुपये और सहायक लेखाधिकारी-प्रथम रामचंद्र को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 13, 2025, 18:59 IST | Updated: Aug 13, 2025, 18:59 IST

Sikar News: ए.सी.बी जयपुर की टीम ने आज सीकर में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता खुमाराम के लिए उसके दलाल कमल कुमार कुमावत को 60 हजार रुपये एवं उसी कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी-प्रथम रामचंद्र को 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सुनील कुमार सिहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण को एक शिकायत मिली कि परिवादी की फर्म द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवास सीकर में करवाये गये कमरों के निर्माण के बकाया बिलों राशि करीब 27 लाख रुपये को पास करने की एवज में सहायक अभियंता द्वारा 60 हजार रुपये एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा 45 हजार रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है. इस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया.

टीम ने आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी अतिरिक्त जिला परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता के खुमाराम के कहने पर उसके दलाल कमल को 60 हजार रुपये एवं सहायक लेखाधिकारी-प्रथम रामचंद्र को 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है.

आरोपी खुमाराम सहायक अभियंता एसीबी कार्रवाई की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. आरोपियों से एसीबी पूछताछ और कार्रवाई कर रही है.

वहीं, रींगस कस्बे में पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई. कस्बे के सिटी बस स्टैंड पर वाहन चैकिंग के दौरान काले शीशे लगी ब्रेजा कार को रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार युवक उतर कर भागने लगे. जिस पर पुलिस द्वारा युवकों को पकड़ कर पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किए गए. थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मामले में तीन युवकों को डिटेन किया गया है.

