Jaipur: घूस लेता दलाल, कोड वर्ड में 'जय श्री बालाजी' लिखता पटवारी, जानें कहानी

Jaipur News: जयपुर में एसीबी ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हाथोज के पटवारी नरेन्द्र मीणा के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते दलाल विकास को गिरफ्तार किया. वहीं, दलाल को पकड़ते ही पटवारी वहां से फरार हो गया.

Published: Sep 22, 2025, 04:56 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 04:56 PM IST

Jaipur News: भ्रष्टाचार के खिलाफ राजधानी जयपुर में एसीबी ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी ने हाथोज के पटवारी नरेन्द्र मीणा के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते दलाल विकास को गिरफ्तार किया लेकिन एसीबी की ओर से दलाल को पकड़ते ही पटवारी फरार हो गया.

जयपुर एसीबी के एएसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि इस संबंध में परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी. परिवादी के पास पटवारी नरेन्द्र मीणा की ओर से रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग भी थी. परिवादी की जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी नरेन्द्र मीणा 50 लाख रुपये की मांग कर रहा था. काम कराने के लिए दोनों के बीच सौदा 30 लाख रुपये में तय किया गया. एसीबी ने घूसखोर पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

एसीबी की ओर से पटवारी को रंगे हाथ दबोचने के लिए 5 लाख रुपये के असली नोट और 25 लाख रुपये के डमी नोट मिलाकर पटवारी को पैसे देने की तैयारी की. वहीं, परिवादी ने बड़ी मात्रा में नकदी नहीं होने का बहाना कर कुछ समय लिया तो पटवारी की ओर से नकदी का इंतजाम होने पर कोड वर्ड में बात करने को कहा.

इस दौरान पटवारी ने परिवादी को जय श्री बालाजी बोलने का कोड दिया. उन्होंने बताया कि परिवादी पर संदेह होने के चलते पटवारी नरेन्द्र मीणा परिवादी को पैसे लेकर अलग-अलग जगह बुलाता रहा.

संदेह के चलते आखिर में पटवारी ने अपने दलाल विकास से संपर्क कर 30 लाख रुपये उसे देने को कहा लेकिन परिवादी दलाल को पैसा देने में आनाकानी करता रहा. वहीं, दलाल विकास ने भी परिवादी से संपर्क किया और पटवारी नरेन्द्र मीणा के लिए रिश्वत की रकम ले ली. इसी दौरान एसीबी ने दलाल विकास को दबोच लिया लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही पटवारी नरेन्द्र मीणा फरार हो गया. एसीबी ने दलाल का मोबाइल फोन जब्त कर साक्ष्य जुटाए हैं.

वहीं, फरार पटवारी नरेन्द्र मीणा की तलाश में एसीबी टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. एसीबी अधिकारियों की मानें तो इस मामले में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है. ऐसे में पटवारी की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा.

