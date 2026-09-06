/रिश्वत केस में संयुक्त निदेशक की बढ़ी मुश्किलें, लॉकर से निकला 1.46 करोड़ का सोना-चांदी

Jaipur News: जयपुर में रिश्वत प्रकरण के आरोपी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण की मुश्किलें सर्च कार्रवाई के बाद और बढ़ गई हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की तलाशी में परिवार के जॉइंट बैंक लॉकर से सोने-चांदी के आभूषण मिले हैं. आरोपी और उसके परिजनों से जुड़े नौ बैंक खातों में 64 लाख रुपये से अधिक की रकम भी सामने आई है. एसीबी इन संपत्तियों और रकम के स्रोत की पड़ताल कर रही है.

ट्रैप कार्रवाई के बाद सर्च में बड़ा खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

4 सितंबर को संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण के खिलाफ एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की थी. एसीबी अजमेर इकाई ने आरोपी और उसके परिवार से जुड़े ठिकानों पर अनुसंधान और सर्च की कार्रवाई की. जांच के दौरान अजमेर स्थित एक बैंक के जॉइंट लॉकर की नियमानुसार तलाशी ली गई. यह लॉकर आरोपी के परिवारजनों के संयुक्त नाम से बताया गया है.

लॉकर में मिले सोने-चांदी के आभूषण

बैंक लॉकर की तलाशी के दौरान करीब 945 ग्राम सोने के आभूषण और 1.027 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए. एसीबी के अनुसार, इन आभूषणों की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 46 लाख 43 हजार रुपये आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में मिले आभूषण अब जांच का अहम हिस्सा हैं. एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि इनकी मिल्कियत किसके नाम है और इन्हें हासिल करने के लिए धन का स्रोत क्या था.

नौ बैंक खातों में 64 लाख से ज्यादा

सर्च कार्रवाई के दौरान एसीबी ने आरोपी और उसके परिजनों से संबंधित दो बैंकों में संचालित कुल नौ बैंक खातों की भी जांच की. इन खातों में कुल 64 लाख 26 हजार 780 रुपये की राशि शेष मिली. बैंक खातों में मिली रकम को लेकर भी एसीबी दस्तावेज और अभिलेख जुटा रही है.

आय के ज्ञात स्रोतों से होगा मिलान

अब एसीबी की जांच का मुख्य फोकस बरामद आभूषणों और बैंक खातों में मिली रकम के स्रोत पर है. अधिकारियों की ओर से दस्तावेज और अभिलेख एकत्र किए जा रहे हैं. जांच में यह देखा जाएगा कि संपत्ति और रकम का संबंध आरोपी की आय के ज्ञात स्रोतों से है या नहीं, यह भी जांचा जाएगा.

वैधानिक कार्रवाई जारी

सर्च कार्रवाई एसीबी अजमेर इकाई ने अधिकारियों के सुपरविजन में पूरी की. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे का अनुसंधान लगातार जारी है. एसीबी बरामद संपत्ति, बैंक खातों और उनसे जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी. ट्रैप के बाद सर्च में सामने आई संपत्ति ने मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है.