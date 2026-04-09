Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जयपुर में अनियंत्रित वैन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर के महेश नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित वैन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे 
63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. इसका वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 09, 2026, 03:48 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 03:48 PM IST

Trending Photos

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज
8 Photos
jaipur metro phase 2

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

आधार कार्ड के पुराने फोटो से हैं परेशान? इन आसान स्टेप्स से घर बैठें करें अपडेट!
7 Photos
aadhar card update

आधार कार्ड के पुराने फोटो से हैं परेशान? इन आसान स्टेप्स से घर बैठें करें अपडेट!

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं केर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Ker Sangri Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं केर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के बीच मिलेगी सीधी ट्रेन, 13 नए रेल प्रोजेक्ट में 21 हजार करोड़ होंगे खर्च!
9 Photos
Rajasthan project

खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के बीच मिलेगी सीधी ट्रेन, 13 नए रेल प्रोजेक्ट में 21 हजार करोड़ होंगे खर्च!

जयपुर में अनियंत्रित वैन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर के महेश नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. अनियंत्रित वैन ने महिला को टक्कर मार दी और करीब 15 फीट तक घसीटते हुए निकल गई. पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी चालक फरार है.

करतारपुरा स्थित चौधरी कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय कलावती गुर्जर अपने घर के बाहर बैठी थी. वह लंबे समय से सांस की बीमारी से परेशान थी और उस दिन भी तबीयत बिगड़ने के कारण घर के बाहर आकर बैठ गई थी. इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर उनकी ओर आ गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वैन को अपनी ओर आते देख पास में खड़ी एक महिला ने साइड में हटकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सड़क किनारे बैठी कलावती को संभलने का मौका नहीं मिला. वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और करीब 15 फीट तक घसीटते हुए आगे बढ़ गई. इसके बाद वाहन महिला के ऊपर से निकल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हादसे के बाद चालक मौके से वैन छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर लिया. आसपास के लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि मृतका के पति का करीब एक माह पहले ही बीमारी के चलते निधन हो चुका था. वह अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

वहीं, जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट सड़क मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, सामद खान पुत्र लतीफ खान मिरासी छत्रैल व रजाक खान पुत्र बरकत खान कमी निवासी रामगढ़ बोलेरो केम्पर में जेसीबी का बड़ा वाला टायर लेकर तनोट की तरफ जा रहे थे.

तनोट सड़क मार्ग पर रामगढ़ से 22 किलोमीटर दूर आए एक मोड़ पर बोलेरो में रखा टायर जोर दार तरीके हिलने के कारण बोलेरो का संतुलन बिगड़ गया और अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को रामगढ़ अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने सामद खान मिरासी निवासी छत्रैल को मृत घोषित किया.

वहीं, रजाक खान कमी निवासी रामगढ़ की गम्भीर हालत को देखते हुए जैसलमेर रेफर किया गया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरु की और शव को मोर्चरी में रखवाया. आज शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news