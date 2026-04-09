जयपुर में अनियंत्रित वैन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, CCTV में कैद हुई घटना

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर के महेश नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित वैन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे
63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. इसका वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया.
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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर के महेश नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. अनियंत्रित वैन ने महिला को टक्कर मार दी और करीब 15 फीट तक घसीटते हुए निकल गई. पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी चालक फरार है.
करतारपुरा स्थित चौधरी कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय कलावती गुर्जर अपने घर के बाहर बैठी थी. वह लंबे समय से सांस की बीमारी से परेशान थी और उस दिन भी तबीयत बिगड़ने के कारण घर के बाहर आकर बैठ गई थी. इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर उनकी ओर आ गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वैन को अपनी ओर आते देख पास में खड़ी एक महिला ने साइड में हटकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सड़क किनारे बैठी कलावती को संभलने का मौका नहीं मिला. वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और करीब 15 फीट तक घसीटते हुए आगे बढ़ गई. इसके बाद वाहन महिला के ऊपर से निकल गया.
हादसे के बाद चालक मौके से वैन छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर लिया. आसपास के लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.
बताया जा रहा है कि मृतका के पति का करीब एक माह पहले ही बीमारी के चलते निधन हो चुका था. वह अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.
वहीं, जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट सड़क मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, सामद खान पुत्र लतीफ खान मिरासी छत्रैल व रजाक खान पुत्र बरकत खान कमी निवासी रामगढ़ बोलेरो केम्पर में जेसीबी का बड़ा वाला टायर लेकर तनोट की तरफ जा रहे थे.
तनोट सड़क मार्ग पर रामगढ़ से 22 किलोमीटर दूर आए एक मोड़ पर बोलेरो में रखा टायर जोर दार तरीके हिलने के कारण बोलेरो का संतुलन बिगड़ गया और अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को रामगढ़ अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने सामद खान मिरासी निवासी छत्रैल को मृत घोषित किया.
वहीं, रजाक खान कमी निवासी रामगढ़ की गम्भीर हालत को देखते हुए जैसलमेर रेफर किया गया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरु की और शव को मोर्चरी में रखवाया. आज शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
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