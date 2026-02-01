जयपुर में थार गाड़ी ने चार कारों को मारी जोरदार टक्कर, लोगों को चढ़ाई जीप!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में थार गाड़ी का खौफ फिर देखने को मिला है. थार ने घरों के बाहर खड़ी चार कारों को टक्कर मारकर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है.

लोगों ने जब थार चालक को रोकने की तो उसने लोगों पर थार जीप चढ़ाने का प्रयास किया गया. पूरे मामले में शिप्रापथ थाना पुलिस की ओर से FIR दर्ज कर थार जीप और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस की जांच जारी

मामले को लेकर शिप्रापथ थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. हादसा मानसरोवर के विजय पथ पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, ब्लैक कलर की थार ने कॉलोनी में आतंक मचाया.

4 कारों को मारी टक्कर

ब्लैक कलर की थार में कुछ युवक सवार थे. कॉलोनी की सकड़ी गलियों में भी थार जीप को ओवर स्पीड में दौड़ा गया. कॉलोनी में थार जीप से घरों के बाहर खड़ी 4 कारों को टक्कर मारकर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया.

लोगों ने जीप सवार को रोकने का प्रयास किया. बचने के लिए ड्राइवर ने थार जीप चढ़ाने की कोशिश की. साइड हटकर वहां मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई, जिसके बाद ड्राइवर ओवर स्पीड में थार जीप को लेकर फरार हो गया.

वहीं, तेज धमाके की आवाज सुनने के बाद कॉलोनी के लोग अपने-अपने घरों से बाहर आए और रोड पर निकलकर देखा तो ब्लैक रंग की थार घरों के बाहर खड़ी गाड़ी को टक्कर मारकर तोड़ चुकी थी.

बीते कुछ दिन पहले का मामला

वहीं, बीते कुछ दिन पहले जयपुर के ज्योति नगर स्थित विधानसभा के सामने अनियंत्रित सफेद थार ने सड़क पर खड़ी चार गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए थे. हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई लेकिन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा था.

उधर, सीकर जिले के रींगस थाना इलाके में नेशनल हाईवे-52 पर एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसमें सरगोठ स्टैंड के पास सड़क पार कर रही दादी-पोती को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे में सिंगोद कलां निवासी 70 वर्षीय पार्वती कंवर और उसकी 13 वर्षीय पोती अम्बिका की मौके पर ही मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दादी-पोती सरगोठ स्टैंड के पास सड़क पार कर रही थीं, तभी जयपुर से सीकर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. एएसआई सांवताराम गुर्जर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. फरार कार की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

