कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा दंपति

Jaipur Accident: राजस्थान के जयपुर जिले में मंगलवार को कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर नाड़ीभाव पूरा स्थित गोशाला के समीप हाईवे के गहरे गड्ढों को बचाने के कारण ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार दंपति बाल-बाल बच गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार, करौली निवासी विजय राज अपनी पत्नी के साथ करौली से कोटा की ओर जा रहा था.

इसी बीच लाखेरी क्षेत्र के नाड़ी भावपुरा के समीप पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी. भीषण टक्कर में ट्रक का डीजल टैंक फुट गया और कार हाईवे से दूर किनारे पर जा रुकी. हालांकि गाड़ी के एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा होने से बच गया. कार सवार विमलेश के सिर में चोटें आई हैं, जिसे एंबुलेंस की सहायता से लाखेरी अस्पताल पहुंचाया. जहां पर चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया.

सूचना मिलने पर लाखेरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि लबान रेलवे स्टेशन से इंदरगढ़ तक मेगा हाईवे की सड़क खस्ता हाल होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है. करीब 20 किलोमीटर लंबी यह सड़क अब लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गई है.

पूरी सड़क पर जगह-जगह डामर उखड़ा चुका है और सड़क के गहरे गड्ढों के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो गया है. नतीजा है कि अब लबान रेलवे स्टेशन से इंदरगढ़ तक एक्सप्रेस हाईवे के वाहनों के बढ़ते दबाव व मेगा हाईवे के गड्ढों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग जान गवा चुके हैं. उसके बावजूद भी प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके चलते आमजन में रोष व्याप्त हैं.