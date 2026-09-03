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कौन हैं कांग्रेस युवा नेता पूजा भार्गव? जिसने पार्टी के नेता पर लगाए आरोप, MLA ने कहा- वो तो मेरी बेटी जैसी है

आदर्श नगर के वार्ड 116 में कांग्रेस टिकट को लेकर विवाद सामने आया है. युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पूजा भार्गव ने टिकट नहीं मिलने पर विधायक रफीक खान पर आरोप लगाए. वहीं, रफीक खान ने सफाई देते हुए पूजा को अपनी बेटी समान बताया और कहा कि यह परिवार का मामला है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 03, 2026, 02:46 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 02:46 PM IST
कौन हैं कांग्रेस युवा नेता पूजा भार्गव? जिसने पार्टी के नेता पर लगाए आरोप, MLA ने कहा- वो तो मेरी बेटी जैसी है
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर आदर्श नगर के वार्ड 116 में कांग्रेस के टिकट को लेकर विवाद सामने आया है. युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा भार्गव ने टिकट नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नाराजगी जताई थी.

उन्होंने आदर्श नगर विधायक रफीक खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि टिकट को लेकर बातचीत के दौरान विधायक ने उनसे पूछा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए क्या किया है.

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वहीं, पूरे मामले पर विधायक रफीक खान ने सफाई देते हुए कहा कि पूजा मेरी बेटी समान है, ये हमारे परिवार का मामला है. रफीक खान के मुताबिक, पूजा अपने पिता और भाई के साथ टिकट मांगने आई थीं.

उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या और सीमाओं में बदलाव हुआ है, जिसके चलते कई मौजूदा और पूर्व पार्षदों के भी इस बार टिकट कटे हैं. टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी स्वाभाविक है और इस मामले को बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा.

जयपुर युवक कांग्रेस की नेता पूजा भार्गव के टिकट विवाद को लेकर अब कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. मामले को लेकर कहा गया कि यह केस खुद राहुल गांधी को देखना चाहिए, क्योंकि पूजा भार्गव ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेहद गंभीर हैं. आरोप है कि विधायक रफीक खान ने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके लिए ‘पर्सनली’ क्या किया है. इस पर सवाल उठाया गया कि आखिर विधायक किसी कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से क्या अपेक्षा रखते हैं.

बयान में कहा गया कि पूजा भार्गव को लंबे समय से धरना-प्रदर्शन और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय देखा गया है. ऐसे में एक कार्यकर्ता से पार्टी के लिए इससे ज्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है? राहुल गांधी कांग्रेस में युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं और प्रयासों की बात करते हैं, ऐसे विवादित सवाल उन प्रयासों पर भी सवाल खड़े करते हैं.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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