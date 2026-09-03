/कौन हैं कांग्रेस युवा नेता पूजा भार्गव? जिसने पार्टी के नेता पर लगाए आरोप, MLA ने कहा- वो तो मेरी बेटी जैसी है

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर आदर्श नगर के वार्ड 116 में कांग्रेस के टिकट को लेकर विवाद सामने आया है. युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा भार्गव ने टिकट नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नाराजगी जताई थी.

उन्होंने आदर्श नगर विधायक रफीक खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि टिकट को लेकर बातचीत के दौरान विधायक ने उनसे पूछा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए क्या किया है.

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वहीं, पूरे मामले पर विधायक रफीक खान ने सफाई देते हुए कहा कि पूजा मेरी बेटी समान है, ये हमारे परिवार का मामला है. रफीक खान के मुताबिक, पूजा अपने पिता और भाई के साथ टिकट मांगने आई थीं.

उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या और सीमाओं में बदलाव हुआ है, जिसके चलते कई मौजूदा और पूर्व पार्षदों के भी इस बार टिकट कटे हैं. टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी स्वाभाविक है और इस मामले को बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा.

जयपुर युवक कांग्रेस की नेता पूजा भार्गव के टिकट विवाद को लेकर अब कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. मामले को लेकर कहा गया कि यह केस खुद राहुल गांधी को देखना चाहिए, क्योंकि पूजा भार्गव ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेहद गंभीर हैं. आरोप है कि विधायक रफीक खान ने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके लिए ‘पर्सनली’ क्या किया है. इस पर सवाल उठाया गया कि आखिर विधायक किसी कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से क्या अपेक्षा रखते हैं.

बयान में कहा गया कि पूजा भार्गव को लंबे समय से धरना-प्रदर्शन और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय देखा गया है. ऐसे में एक कार्यकर्ता से पार्टी के लिए इससे ज्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है? राहुल गांधी कांग्रेस में युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं और प्रयासों की बात करते हैं, ऐसे विवादित सवाल उन प्रयासों पर भी सवाल खड़े करते हैं.