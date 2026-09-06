/ग्रीन टैक्स के ₹2,283 करोड़ कहां खर्च हुए? NGT ने राजस्थान सरकार को दिए सख्त निर्देश

Jaipur News: पिंकसिटी में वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने संज्ञान लिया है. वाहनों से वसूले जा रहे ग्रीन टैक्स के इस्तेमाल को लेकर एनजीटी ने सख्त टिप्पणी की है. इसके साथ ही प्रदूषण वाले इलाकों में सख्त निगरानी के निर्देश देते हुए शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू करने के आदेश दिए हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या जयपुर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो पाएगा.

10 साल में मिले ₹2,283.97 करोड़ ग्रीन टैक्स

जयपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण और वाहनों से वसूले जा रहे ग्रीन टैक्स के इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. ग्रीन टैक्स की राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.

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मामले की सुनवाई के दौरान संयुक्त समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले 10 वर्षों में राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को ₹2,283.97 करोड़ की ग्रीन टैक्स राशि प्राप्त हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, इस राशि का कुछ हिस्सा बसों के संचालन, संचालन संबंधी घाटे की भरपाई और कर्मचारियों व ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए आवंटित किया गया.

NGT ने इस तरह के इस्तेमाल को राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RTIDF) के अधिसूचित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं माना. अधिकरण ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि का कथित तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया जाना वर्ष 2012 में जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं है.

जयपुर में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत

अधिकरण ने जयपुर में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर भी विचार किया. रिकॉर्ड के अनुसार, सड़क और मिट्टी की धूल, वाहनों का उत्सर्जन, बायोमास जलाना, नगर ठोस कचरा जलाना, कोयला एवं फ्लाई ऐश, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं.

NGT ने सड़क और मिट्टी की धूल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रदूषण स्रोत माना. साथ ही खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत बताई.

प्रदूषण वाले इलाकों की होगी निगरानी

NGT ने जयपुर के अलग-अलग क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य ज्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्रों की समय रहते पहचान कर सुधारात्मक कार्रवाई करना है.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण पाए जाने पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं.

GRAP लागू करने के निर्देश

अधिकरण ने जयपुर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार कर जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कम करने और सौर ऊर्जा आधारित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया है.

अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कच्ची और बिना पक्की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पक्का करने तथा धूल नियंत्रण के लिए वैक्यूम-असिस्टेड स्वीपिंग मशीनों का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश

NGT ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उद्योगों को स्वच्छ ईंधन जैसे CNG और LPG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है.

इसके साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन सुनिश्चित करने और ऐसे यातायात चौराहों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से प्रदूषण कम किया जा सकता है.

ग्रीन टैक्स सिर्फ निर्धारित उद्देश्यों पर खर्च होगा

NGT का सबसे अहम निर्देश राजस्थान के परिवहन विभाग को लेकर है. अधिकरण ने RTIDF नियम, 2012 का कड़ाई से पालन करने और ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि का इस्तेमाल केवल अधिसूचित उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित करने को कहा है.

अधिकरण ने साफ किया कि इन उद्देश्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपाय भी शामिल हैं. इन निर्देशों के साथ NGT ने मूल आवेदन का निस्तारण कर दिया.

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