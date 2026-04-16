/फ्लाइट और यात्री संख्या में लखनऊ, गुवाहाटी से पिछड़ रहा जयपुर एयरपोर्ट, बंद हुई 15 फ्लाइट

Rajasthan News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यात्री भार और विमानों का मूवमेंट पिछले वर्षों की तुलना में कम हो रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट से यात्रीभार और विमानों का आवागमन दोनों ही कम हुए हैं. समकक्ष माने जाने वाले 2 एयरपोर्ट्स की तुलना में भी जयपुर एयरपोर्ट पिछड़ रहा है.

दरअसल जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जहां पिछले कुछ वर्षों में लगातार पॉजीटिव ग्रोथ देखी जा रही थी. पिछले वर्ष से एयरपोर्ट की यह ग्रोथ बढ़ने के बजाय कम होती दिख रही है. जयपुर एयरपोर्ट से वित्त वर्ष 2025-26 में यात्रीभार और विमानों के मूवमेंट दोनों में ही कमी देखी जा रही है.

जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में रोजाना औसतन 54 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. वहीं करीब 15 हजार यात्रियों का आवागमन हो रहा है. यह मूवमेंट सर्दियों की तुलना में काफी कम हुआ है. सर्दियों के दौरान जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 70 से अधिक फ्लाइट संचालित हो रही थी. 29 मार्च 2026 से लागू हुए समर शेड्यूल में 15 फ्लाइट बंद हो चुकी हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फरवरी 2026 तक अपडेटेड आंकड़ों में यह साफ है कि जयपुर एयरपोर्ट से यात्रीभार और विमानों के मूवमेंट दोनों में गिरावट आई है.

इस तरह आ रही है यात्रीभार में गिरावट

जयपुर एयरपोर्ट से फरवरी 2026 में 5.14 लाख यात्रियों ने की यात्रा

जबकि फरवरी 2025 में 5.61 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी

पिछले साल से फरवरी माह में यात्रीभार में 8.3 फीसदी की कमी

वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी तक कुल 51.61 लाख यात्री

जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी तक थे 55.24 लाख यात्री

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल फरवरी तक 6.6 फीसदी गिरावट

विमानों के मूवमेंट भी जयपुर एयरपोर्ट पर आई कमी

फरवरी 2025 में 4244 मूवमेंट, जबकि फरवरी 2026 में 3799 मूवमेंट

पिछले साल फरवरी की तुलना में विमानों का आवागमन 10.5 फीसदी घटा

वर्ष 2024-25 में फरवरी तक 43966 विमानों का मूवमेंट था

वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 39794 विमानों का मूवमेंट हुआ

इस तरह विमानों के मूवमेंट में आई 9.5 फीसदी की कमी

प्रत्येक हवाई यात्री से 1156 रुपये यूजर डवलपमेंट फीस

यही नहीं, जयपुर एयरपोर्ट अपने समकक्ष एयरपोर्ट्स की तुलना में भी पिछड़ रहा है. लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट के समकक्ष माने जाते हैं. वर्तमान में भी दोनों एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट की तुलना में अधिक फ्लाइट संचालन हो रहा है. जयपुर एयरपोर्ट पर अधिक यूजर डवलपमेंट फीस भी यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है. प्रति यात्री प्रत्येक हवाई टिकट में 1156 रुपये यूजर डवलपमेंट फीस ली जा रही है, जिससे कि जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा महंगी पड़ रही है.