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फ्लाइट और यात्री संख्या में लखनऊ, गुवाहाटी से पिछड़ रहा जयपुर एयरपोर्ट, बंद हुई 15 फ्लाइट

Rajasthan News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यात्री भार और विमानों का मूवमेंट बहुत कम हो गया है. 29 मार्च 2026 से लागू हुए समर शेड्यूल में 15 फ्लाइट बंद हो चुकी हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Apr 16, 2026, 03:15 PM|Updated: Apr 16, 2026, 03:15 PM
फ्लाइट और यात्री संख्या में लखनऊ, गुवाहाटी से पिछड़ रहा जयपुर एयरपोर्ट, बंद हुई 15 फ्लाइट
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यात्री भार और विमानों का मूवमेंट पिछले वर्षों की तुलना में कम हो रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट से यात्रीभार और विमानों का आवागमन दोनों ही कम हुए हैं. समकक्ष माने जाने वाले 2 एयरपोर्ट्स की तुलना में भी जयपुर एयरपोर्ट पिछड़ रहा है.

दरअसल जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जहां पिछले कुछ वर्षों में लगातार पॉजीटिव ग्रोथ देखी जा रही थी. पिछले वर्ष से एयरपोर्ट की यह ग्रोथ बढ़ने के बजाय कम होती दिख रही है. जयपुर एयरपोर्ट से वित्त वर्ष 2025-26 में यात्रीभार और विमानों के मूवमेंट दोनों में ही कमी देखी जा रही है.

जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में रोजाना औसतन 54 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. वहीं करीब 15 हजार यात्रियों का आवागमन हो रहा है. यह मूवमेंट सर्दियों की तुलना में काफी कम हुआ है. सर्दियों के दौरान जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 70 से अधिक फ्लाइट संचालित हो रही थी. 29 मार्च 2026 से लागू हुए समर शेड्यूल में 15 फ्लाइट बंद हो चुकी हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फरवरी 2026 तक अपडेटेड आंकड़ों में यह साफ है कि जयपुर एयरपोर्ट से यात्रीभार और विमानों के मूवमेंट दोनों में गिरावट आई है.

इस तरह आ रही है यात्रीभार में गिरावट
जयपुर एयरपोर्ट से फरवरी 2026 में 5.14 लाख यात्रियों ने की यात्रा
जबकि फरवरी 2025 में 5.61 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी
पिछले साल से फरवरी माह में यात्रीभार में 8.3 फीसदी की कमी
वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी तक कुल 51.61 लाख यात्री
जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी तक थे 55.24 लाख यात्री
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल फरवरी तक 6.6 फीसदी गिरावट
विमानों के मूवमेंट भी जयपुर एयरपोर्ट पर आई कमी
फरवरी 2025 में 4244 मूवमेंट, जबकि फरवरी 2026 में 3799 मूवमेंट
पिछले साल फरवरी की तुलना में विमानों का आवागमन 10.5 फीसदी घटा
वर्ष 2024-25 में फरवरी तक 43966 विमानों का मूवमेंट था
वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 39794 विमानों का मूवमेंट हुआ
इस तरह विमानों के मूवमेंट में आई 9.5 फीसदी की कमी

प्रत्येक हवाई यात्री से 1156 रुपये यूजर डवलपमेंट फीस
यही नहीं, जयपुर एयरपोर्ट अपने समकक्ष एयरपोर्ट्स की तुलना में भी पिछड़ रहा है. लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट के समकक्ष माने जाते हैं. वर्तमान में भी दोनों एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट की तुलना में अधिक फ्लाइट संचालन हो रहा है. जयपुर एयरपोर्ट पर अधिक यूजर डवलपमेंट फीस भी यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है. प्रति यात्री प्रत्येक हवाई टिकट में 1156 रुपये यूजर डवलपमेंट फीस ली जा रही है, जिससे कि जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा महंगी पड़ रही है.

इस तरह समकक्ष एयरपोर्ट से पीछे जयपुर
गुवाहाटी एयरपोर्ट से वर्ष 2025-26 में फरवरी तक यात्रीभार- 60.74 लाख
लखनऊ एयरपोर्ट से वर्ष 2025-26 में फरवरी तक यात्रीभार- 55.68 लाख
वहीं जयपुर एयरपोर्ट से फरवरी तक इसी अवधि में रहे 51.61 लाख यात्री
गुवाहाटी से 9.13 लाख, लखनऊ से 4.07 लाख कम रहे यात्री
अभी जयपुर एयरपोर्ट से हर सप्ताह 386 फ्लाइट्स का आवागमन
जबकि लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट मूवमेंट की संख्या 418
गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हर सप्ताह 420 फ्लाइट्स का आवागमन
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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