जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 150 यात्री थे सवार

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम को स्पाइसजेट फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. स्पाइसजेट की यह फ्लाइट मुंबई से जयपुर आ रही थी. स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG-649 मुंबई से जयपुर आ रही थी.

इस दौरान शाम 4:35 बजे विमान के पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट एटीसी से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी. एटीसी ने तुंरत ही एयरपोर्ट ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर को सूचना दी.

इसके बाद तमाम एजेंसियों ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयारियां कर ली. रनवे को क्लीयर करवाने के साथ ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सीआईएसएफ आदि सभी एजेंसियां विमान की लैंडिंग के तुरंत बाद एक्शन के लिए तैयार हो गई. शाम 4:50 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी एजेंसियों ने राहत की सांस ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि विमान रनवे पर ही बीच में अटक गया. इसके बाद टो व्हीकल से विमान को एप्रन में लाया गया, जहां यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतारा गया. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक विमान की लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही है और यात्रियों को कोई परेशानी भी नहीं हुई है.

इस तरह हुआ पूरा घटनाक्रम

स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-649 की फुल इमरजेंसी लैंडिंग

दोपहर 3:33 बजे फ्लाइट ने मुम्बई से भरी थी उड़ान

शाम 4:35 बजे विमान के पायलट ने मांगी इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति

एटीसी ने तुरंत ही फुल इमरजेंसी घोषित की

विमान में हाइड्रोलिक लीकेज के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवाई

हाइड्रोलिक प्रेशर से ही विमान के व्हील खुलने, ब्रेक लगने के कार्य होते

विमान के संचालन में कई जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हाइड्रोलिक प्रेशर

अब एयरक्राफ्ट को तकनीकी रूप से ग्राउंडेड घोषित किया गया

करीब 150 यात्री आ रहे थे विमान से जयपुर

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-