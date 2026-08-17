/Rajasthan News: उड़ान भरने से पहले NCC विमान से भिड़ी गाड़ी, जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ हादसा

Jaipur Airport: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने की तैयारी कर रहा NCC का माइक्रोलाइट ट्रेनिंग विमान एक ग्राउंड हैंडलिंग गाड़ी से टकरा गया. हादसा अलसुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. राहत की बात यह रही कि विमान में मौजूद पायलट और ट्रेनिंग ले रहे NCC कैडेट सुरक्षित बताए जा रहे हैं.



घटना के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों के साथ चलने वाले ग्राउंड वाहनों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हादसे के वक्त माइक्रोलाइट विमान हैंगर से निकलकर उड़ान भरने के लिए टैक्सी कर रहा था. इसी दौरान ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी इंडोथाई की गाड़ी उसके रास्ते में आ गई और दोनों की टक्कर हो गई.

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हैंगर से निकलकर रनवे की ओर जा रहा था विमान

जानकारी के मुताबिक NCC का माइक्रोलाइट विमान सोमवार सुबह ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने वाला था. पायलट के साथ NCC कैडेट भी विमान में मौजूद थे. विमान हैंगर से बाहर निकलने के बाद धीरे-धीरे टैक्सी करते हुए आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली एजेंसी इंडोथाई की एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी. दोनों की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद माइक्रोलाइट विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि विमान के आगे लगा प्रॉपलर वाला हिस्सा भी नुकसान की चपेट में आया है. विमान को हुए नुकसान के कारण फिलहाल उसके उड़ान भरने की स्थिति में नहीं होने की बात सामने आई है. हालांकि, हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की जानकारी नहीं है.

हादसे के बाद ग्राउंड व्हीकल मूवमेंट पर सवाल

इस घटना ने जयपुर एयरपोर्ट पर ग्राउंड व्हीकल की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एयरपोर्ट के एप्रन इलाके में विमानों के अलावा कई तरह के वाहन भी चलते हैं. इन वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने की जिम्मेदारी एप्रन कंट्रोल सेंटर की होती है. ऐसे में सवाल यह है कि जब NCC का माइक्रोलाइट विमान टैक्सी कर रहा था, तब उसके रास्ते में ग्राउंड हैंडलिंग की गाड़ी कैसे पहुंच गई? क्या विमान के रूट की जानकारी संबंधित कंट्रोल सिस्टम को थी? अगर जानकारी थी तो दोनों की टक्कर को समय रहते क्यों नहीं रोका जा सका?



हालांकि हादसे के वक्त विमान रनवे पर नहीं पहुंचा था और टैक्सी कर रहा था. इसलिए यह घटना सीधे तौर पर विमान के टेकऑफ या लैंडिंग से जुड़ी नहीं थी. इसके बावजूद एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में विमान और ग्राउंड वाहन की टक्कर को गंभीरता से देखा जा रहा है.



सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री विमानों का संचालन होता है. ऐसे में रनवे और एप्रन इलाके में विमानों तथा ग्राउंड वाहनों की आवाजाही के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी होता है. इस हादसे में भले ही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं. खासकर तब, जब विमान उड़ान भरने की तैयारी में हो और उसके आसपास ग्राउंड वाहन भी लगातार आवाजाही कर रहे हों. हादसे के बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि ग्राउंड वाहनों की मॉनिटरिंग और उनके रूट को लेकर व्यवस्था कितनी प्रभावी है. भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ग्राउंड मूवमेंट की निगरानी को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत बताई जा रही है.

जयपुर जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर NCC ट्रेनिंग क्यों?

हादसे के बाद NCC कैडेट्स की फ्लाइट ट्रेनिंग को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. जयपुर एयरपोर्ट प्रदेश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में विमानों की आवाजाही होती है. बताया गया है कि सामान्य दिनों में जयपुर एयरपोर्ट से करीब 90 से 95 विमानों का आवागमन होता है. वहीं सर्दियों में यह संख्या बढ़कर 140 से 150 तक पहुंच सकती है. ऐसे में एयरपोर्ट पर विमानों की लगातार आवाजाही के बीच ट्रेनिंग विमान की गतिविधियों को लेकर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है.

यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि NCC कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए जयपुर जैसे व्यस्त एयरपोर्ट का इस्तेमाल कितना उचित है. ट्रेनिंग के लिए कम व्यस्त एयरपोर्ट के विकल्प पर भी विचार किए जाने की बात सामने आ रही है.



हादसे की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं

हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए घटना से जुड़े फोटो और वीडियो मीडिया में जारी नहीं किए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल पूरे मामले को लेकर एयरपोर्ट पर संबंधित स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है.



हादसे में पायलट और NCC कैडेट सुरक्षित हैं, यह सबसे बड़ी राहत है. लेकिन इस घटना ने जयपुर एयरपोर्ट पर ग्राउंड वाहनों की निगरानी, विमान की टैक्सी मूवमेंट और NCC ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियां ग्राउंड मूवमेंट की व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाती हैं.

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