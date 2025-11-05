Zee Rajasthan
Rajasthan: एयरलाइंस की वादाखिलाफी! शेड्यूल लेने के बावजूद शुरू की नहीं फ्लाइट्स

Jaipur News:  जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू कर दिया लेकिन न ये फ्लाइट अभी तक शुरू नहीं की गई हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 05, 2025, 04:51 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 04:51 PM IST

Rajasthan: एयरलाइंस की वादाखिलाफी! शेड्यूल लेने के बावजूद शुरू की नहीं फ्लाइट्स

Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की वादाखिलाफी सामने आई है. एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू कर दिया है. वादा था कि नए शेड्यूल में कुछ नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, लेकिन अब तक ये फ्लाइट शुरू नहीं की जा रही हैं. क्या हैं इसके कारण, कब तक शुरू हो सकेंगी फ्लाइट?

जयपुर से पटना के लिए फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे हवाई यात्रियों को झटका लग सकता है. इसी तरह नागपुर, रांची, रायपुर, वाराणसी जैसे शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू होने की संभावना नहीं है. एयरलाइंस द्वारा शेड्यूल लिए जाने के बावजूद इन शहरों के लिए फिलहाल फ्लाइट शुरू नहीं होंगी. दरअसल एयरलाइंस ने विंटर शेड्यूल में इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की बात कही थी.

इसके तहत जयपुर से वाराणसी, पटना, नागपुर, रांची, रायपुर और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट शुरू करने के लिए शेड्यूल निर्धारित किया था. इस शेड्यूल को नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से अप्रूव भी कराया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद एयरलाइंस इन फ्लाइट्स को शुरू नहीं कर रही हैं.

आपको बता दें कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के टॉप-15 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में शामिल है. यहां से वर्तमान में देश-विदेश के 30 शहरों के लिए रोजाना औसतन 75 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. यदि ये फ्लाइट्स भी संचालित होती तो जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसत फ्लाइट संचालन 83 पहुंच सकता था.

ये फ्लाइट शुरू होनी थी, जो महज कागजों में चल रही
जयपुर से रात 10:55 बजे दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-4030 प्रस्तावित
जयपुर से सुबह 11:50 बजे गाजियाबाद के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX-1203
जयपुर से रात 8:45 बजे कोलकाता के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1546
जयपुर से सुबह 7:55 बजे रायपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E-6069 प्रस्तावित
जयपुर से सुबह 9:15 बजे पटना के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट 6E-6206 प्रस्तावित
जयपुर से सुबह 9:15 बजे रांची के लिए सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट 6E-6206 प्रस्तावित
जयपुर से दोपहर 1:05 बजे वाराणसी के लिए इंडिगो फ्लाइट 6E-6107 प्रस्तावित
जयपुर से शाम 5:40 बजे नागपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E-6115 प्रस्तावित

इन आठ फ्लाइट्स का संचालन शुरू होने से जयपुर 6 नए शहरों से जुड़ सकता था. ये 8 फ्लाइट 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी हैं. दरअसल वर्तमान में जयपुर से नागपुर, वाराणसी, रांची, पटना, रायपुर और गाजियाबाद के लिए कोई फ्लाइट संचालित नहीं है. इन शहरों की फ्लाइट शुरू होने पर हवाई यात्रियों को नए शहरों के लिए हवाई यात्रा के विकल्प मिल सकते थे.

रोचक बात यह है कि पटना, नागपुर और रांची के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने पिछले साल भी विंटर शेड्यूल में फ्लाइट अप्रूव करवाई थी, लेकिन तीनों ही शहरों की फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी थी. ऐसा नहीं है कि जयपुर से इन शहरों के लिए हवाई यात्रियों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो.

दरअसल इन सभी शहरों के लिए रोजाना पर्याप्त संख्या में यात्रीभार आसानी से मिल सकता है लेकिन इसके बावजूद एयरलाइंस फ्लाइट शुरू नहीं कर रही हैं. वहीं, आश्चर्यजनक बात यह है कि एयरलाइंस द्वारा फ्लाइट शेड्यूल अप्रूव करवाने के बावजूद फ्लाइट शुरू नहीं करने पर डीजीसीए भी चुप्पी साधे हुए है.

