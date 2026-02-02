जानिए जयपुर की वो 2 फ्लाइट्स जो कभी भी हो जाती हैं रद्द, ...अलायंस एयर से यात्री परेशान

Jaipur Airport News: हवाई सफर को सुगम और समयबद्ध माना जाता है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली दो शहरों की उड़ानों ने यात्रियों का भरोसा तोड़ दिया है. सरकारी विमानन कंपनी अलायंस एयर (Alliance Air) की लापरवाही के चलते हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और हरियाणा के हिसार जाने वाली फ्लाइट्स अब 'अंक ज्योतिष' का खेल बन गई हैं-यानी ये कभी भी रद्द हो जाती हैं और कभी घंटों की देरी से उड़ान भरती हैं.

भरोसे की कसौटी पर फेल होती 'अलायंस एयर'

डीजीसीए (DGCA) के कड़े नियमों के बावजूद, अलायंस एयर अपने स्वीकृत शेड्यूल का पालन करने में विफल साबित हो रही है. जयपुर एयरपोर्ट से कुल्लू और हिसार के लिए यही एकमात्र एयरलाइन सेवा प्रदान करती है, लेकिन इसकी अनियमितता ने यात्रियों को सड़क मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया है.

इन उड़ानों पर उठे सवाल

कुल्लू फ्लाइट (9I-805): पिछले डेढ़ साल से संचालित यह फ्लाइट शुक्रवार और रविवार को सुबह 8:40 बजे उड़ान भरनी चाहिए. लेकिन हाल ही में 23 जनवरी सहित कई मौकों पर इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया. कई बार अन्य दिनों की बुकिंग लेने के बावजूद फ्लाइट संचालित नहीं की जाती.

हिसार फ्लाइट (9I-859): महज 6 महीने पहले शुरू हुई यह सेवा अपनी शुरुआत से ही डगमगा रही है. 14 दिसंबर, 3 जनवरी, 10 जनवरी और कल यानी 1 फरवरी को भी यह फ्लाइट संचालित नहीं हुई.

देरी और छोटे विमानों का संकट

यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि फ्लाइट्स अक्सर 2 से 4 घंटे की देरी से चलती हैं. कई बार एयरलाइन बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान रद्द कर देती है, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स या जरूरी काम के लिए निकले यात्रियों का पूरा प्लान चौपट हो जाता है.

विमान का आकार: अलायंस एयर अक्सर एटीआर-42 विमान का उपयोग करती है, जो बेहद छोटा है और इसमें अधिकतम केवल 48 यात्री ही आ सकते हैं. सीमित क्षमता और खराब प्रबंधन के कारण यह रूट मुनाफे के बजाय शिकायतों का केंद्र बन गया है.

डीजीसीए के नियमों की अनदेखी

नियमों के अनुसार, शेड्यूल अप्रूव होने के बाद एयरलाइन को नियमित उड़ान सुनिश्चित करनी होती है. लेकिन एकमात्र सरकारी कंपनी होने के बावजूद अलायंस एयर का यह रवैया जयपुर के पर्यटन और व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति रही, तो यात्री पूरी तरह से निजी एयरलाइन्स या वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर लेंगे.

