Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जानिए जयपुर की वो 2 फ्लाइट्स जो कभी भी हो जाती हैं रद्द, ...अलायंस एयर से यात्री परेशान

Rajasthan News: जयपुर से कुल्लू और हिसार के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट्स अनियमितता का शिकार हैं. बिना सूचना के उड़ानें रद्द होने और घंटों की देरी से यात्री परेशान हैं. सरकारी एयरलाइन की इस लापरवाही से हवाई सेवा पर भरोसे का संकट खड़ा हो गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Kashi Ram
Published: Feb 02, 2026, 02:36 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति

राजस्थान पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू! इतने चरणों में होगी वोटिंग
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू! इतने चरणों में होगी वोटिंग

Gold price Today: राजस्थान में क्रैश हुए गोल्ड के दाम, भयकर गिरावट के बाद यहां आकर गिरे भाव, जानें 10 ग्राम सोने का प्राइस
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Gold price Today: राजस्थान में क्रैश हुए गोल्ड के दाम, भयकर गिरावट के बाद यहां आकर गिरे भाव, जानें 10 ग्राम सोने का प्राइस

Silver Price Today: राजस्थान में मुंह केबल गिरी चांदी, धड़ाम होने के बाद इतने में मिल रही 1 किलो Silver
7 Photos
Silver Price Today

Silver Price Today: राजस्थान में मुंह केबल गिरी चांदी, धड़ाम होने के बाद इतने में मिल रही 1 किलो Silver

जानिए जयपुर की वो 2 फ्लाइट्स जो कभी भी हो जाती हैं रद्द, ...अलायंस एयर से यात्री परेशान

Jaipur Airport News: हवाई सफर को सुगम और समयबद्ध माना जाता है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली दो शहरों की उड़ानों ने यात्रियों का भरोसा तोड़ दिया है. सरकारी विमानन कंपनी अलायंस एयर (Alliance Air) की लापरवाही के चलते हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और हरियाणा के हिसार जाने वाली फ्लाइट्स अब 'अंक ज्योतिष' का खेल बन गई हैं-यानी ये कभी भी रद्द हो जाती हैं और कभी घंटों की देरी से उड़ान भरती हैं.

भरोसे की कसौटी पर फेल होती 'अलायंस एयर'
डीजीसीए (DGCA) के कड़े नियमों के बावजूद, अलायंस एयर अपने स्वीकृत शेड्यूल का पालन करने में विफल साबित हो रही है. जयपुर एयरपोर्ट से कुल्लू और हिसार के लिए यही एकमात्र एयरलाइन सेवा प्रदान करती है, लेकिन इसकी अनियमितता ने यात्रियों को सड़क मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया है.

इन उड़ानों पर उठे सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

  • कुल्लू फ्लाइट (9I-805): पिछले डेढ़ साल से संचालित यह फ्लाइट शुक्रवार और रविवार को सुबह 8:40 बजे उड़ान भरनी चाहिए. लेकिन हाल ही में 23 जनवरी सहित कई मौकों पर इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया. कई बार अन्य दिनों की बुकिंग लेने के बावजूद फ्लाइट संचालित नहीं की जाती.
  • हिसार फ्लाइट (9I-859): महज 6 महीने पहले शुरू हुई यह सेवा अपनी शुरुआत से ही डगमगा रही है. 14 दिसंबर, 3 जनवरी, 10 जनवरी और कल यानी 1 फरवरी को भी यह फ्लाइट संचालित नहीं हुई.

देरी और छोटे विमानों का संकट
यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि फ्लाइट्स अक्सर 2 से 4 घंटे की देरी से चलती हैं. कई बार एयरलाइन बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान रद्द कर देती है, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स या जरूरी काम के लिए निकले यात्रियों का पूरा प्लान चौपट हो जाता है.

विमान का आकार: अलायंस एयर अक्सर एटीआर-42 विमान का उपयोग करती है, जो बेहद छोटा है और इसमें अधिकतम केवल 48 यात्री ही आ सकते हैं. सीमित क्षमता और खराब प्रबंधन के कारण यह रूट मुनाफे के बजाय शिकायतों का केंद्र बन गया है.

डीजीसीए के नियमों की अनदेखी
नियमों के अनुसार, शेड्यूल अप्रूव होने के बाद एयरलाइन को नियमित उड़ान सुनिश्चित करनी होती है. लेकिन एकमात्र सरकारी कंपनी होने के बावजूद अलायंस एयर का यह रवैया जयपुर के पर्यटन और व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति रही, तो यात्री पूरी तरह से निजी एयरलाइन्स या वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर लेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news