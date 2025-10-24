Zee Rajasthan
Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से हड़कंप, फ्लाइट IX 1191 रनवे से लौटी

Jaipur Airport news: जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1191 को तकनीकी खराबी के कारण रनवे से वापस लौटाया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 24, 2025, 04:24 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 04:24 PM IST

Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से हड़कंप, फ्लाइट IX 1191 रनवे से लौटी

Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ी घटना ने हड़कंप मचा दिया. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1191, जो सुबह 8:25 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, तकनीकी खराबी के कारण रनवे से वापस लौटाई गई. इस घटना से यात्रियों में भारी असंतोष फैला, और पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित कई लोगों ने कुप्रबंधन की शिकायत की. एयरलाइन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए माफी मांगी और तकनीकी मरम्मत के बाद उड़ान बहाल करने का आश्वासन दिया.

तकनीकी खराबी का संकट: रनवे से वापसी और यात्रियों की असुविधा

घटना तब हुई जब फ्लाइट टेकऑफ के लिए रनवे पर थी. अचानक तकनीकी खराबी का संकेत मिलने पर विमान को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत वापस लाया गया. एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया. हालांकि, यात्रियों को विमान में कुछ देर तक रोके रखा गया, जिससे असुविधा हुई. बाद में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, और तकनीकी टीम मरम्मत में जुटी है. दिल्ली और अन्य कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई.

यात्रियों का गुस्सा

विमान के रनवे से लौटने और लंबे इंतजार के बाद यात्रियों ने नाराजगी जताई. उन्हें शुरुआती देरी की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, जिससे भ्रम और गुस्सा बढ़ा. यात्रियों ने क्रू सदस्यों से बहस की, और एक यात्री ने बताया कि विमान में पानी तक की व्यवस्था नहीं थी. इस दौरान कई लोगों की आगे की यात्रा प्रभावित हुई, जिससे हंगामा हुआ.

पूर्व सांसद का असंतोष
फ्लाइट में सवार पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जो दिल्ली से पटना जा रहे थे, ने भी देरी और कुप्रबंधन पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यात्रियों को समय पर सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए थी. उनकी शिकायत ने एयरपोर्ट प्रबंधन पर सवाल उठाए, खासकर त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए.

एयरलाइंस का जवाब
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी कर माफी मांगी और कहा कि सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है. तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद उड़ान फिर शुरू होगी. कंपनी ने अगली फ्लाइट या टिकट रिफंड की सुविधा का आश्वासन दिया. हालांकि, इस घटना ने जयपुर एयरपोर्ट की तकनीकी और प्रबंधन तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे त्योहारी सीजन में और गंभीरता से लेने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

