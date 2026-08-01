/फ्लाइट कटौती, जयपुर में घटे यात्री, देश के टॉप-15 एयरपोर्ट की सूची से बाहर हुआ जयपुर एयरपोर्ट

Jaipur News: ईरान-अमेरिका युद्ध के साइड इफेक्ट से एविएशन सेक्टर उबर नहीं पा रहा है. देश के लगभग सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट संचालन में कटौती हुई है. जयपुर एयरपोर्ट पर अपेक्षाकृत रूप से इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है. जयपुर एयरपोर्ट देश के 15 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची से बाहर हो गया है.

बता दें कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 3 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक महीने के दौरान यात्रियों की संख्या 4 लाख के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी है, जिस जयपुर एयरपोर्ट से सर्दियों में यात्रियों की संख्या 5 लाख 90 हजार तक जा पहुंची थी. जून 2026 में यह संख्या घटकर मात्र 370086 रह गई है यानी सीधे तौर पर सर्दियों की तुलना में 2 लाख से भी अधिक यात्री कम हुए हैं.

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फ्लाइट संचालन में कर दी गई थी कटौती

जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन और यात्रीभार घटने के पीछे सीधा कारण फ्लाइट संचालन में कटौती को माना जा रहा है. दरअसल 1 जून से ही देशभर में इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अलायंस एयर आदि एयरलाइंस ने फ्लाइट संचालन में कटौती कर दी थी. इसके पीछे विमानों के ईंधन यानी एटीएफ की कीमतें बढ़ने को बड़ा कारण बताया गया था.

ईरान-अमेरिका युद्ध के हालातों के बाद से ही एटीएफ की कीमतें बढ़ने से फ्लाइट संचालन घटा है. फ्लाइट संचालन घटने से यात्रीभार में भारी गिरावट आई है. जयपुर एयरपोर्ट पर अपेक्षाकृत रूप से यात्रीभार में बहुत अधिक कमी आई है. यही कारण है कि जयपुर एयरपोर्ट जून माह में देश के टॉप 15 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची से भी बाहर हो गया है.

देश के सबसे व्यस्त टॉप 15 एयरपोर्ट

जून में दिल्ली एयरपोर्ट से सर्वाधिक 65.79 लाख यात्रियों ने की यात्रा

मुम्बई एयरपोर्ट 41.83 लाख, बेंगलूरु एयरपोर्ट 35.65 लाख यात्री

हैदराबाद एयरपोर्ट 22.87 लाख, चेन्नई एयरपोर्ट 16.78 लाख यात्री

कोलकाता एयरपोर्ट 16.22 लाख, अहमदाबाद 10.26 लाख यात्री

पुणे एयरपोर्ट 9.10 लाख, कोच्चि एयरपोर्ट पर 8.24 लाख यात्री

गुवाहाटी एयरपोर्ट 5.30 लाख, लखनऊ एयरपोर्ट 5.24 लाख यात्री

नवी मुम्बई एयरपोर्ट 4.93 लाख, गोवा एयरपोर्ट 4.79 लाख यात्री

भुवनेश्वर एयरपोर्ट 3.78 लाख, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रहे 3.72 लाख यात्री

जयपुर एयरपोर्ट 3.70 लाख यात्रियों के साथ देश में 16वें स्थान पर रहा

फ्लाइट संचालन के लिहाज से देश में 15वें स्थान पर

हवाई यात्रीभार के साथ ही फ्लाइट संचालन में भी जयपुर एयरपोर्ट की परफॉर्मेंस कमजोर ही रही है. हालांकि फ्लाइट संचालन में जयपुर देश के टॉप-15 एयरपोर्ट की सूची में जगह बनाने में सफल रहा है. फ्लाइट संचालन में भी दिल्ली एयरपोर्ट सबसे आगे है। दिल्ली के बाद मुम्बई, बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, कोच्चि, लखनऊ, नवी मुम्बई, गुवाहाटी, गोवा, भुवनेश्वर एयरपोर्ट रहे हैं.

जयपुर एयरपोर्ट से जून माह के दौरान कुल 2741 फ्लाइट्स का आवागमन हुआ है, इस तरह यह सूची में 15वें स्थान पर रहा है. जबकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन की संख्या 2804 और गोवा में 2810 रही है. हालांकि चंडीगढ़ से अपेक्षाकृत रूप से जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन अधिक रहा है. कुल मिलाकर एयरलाइंस द्वारा की गई विमान संचालन में कटौती जयपुर एयरपोर्ट की छवि के लिहाज से नकारात्मक रही है. हालांकि सितंबर माह से जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने पर इस रैंकिंग में उछाल आने की उम्मीद रहेगी.

