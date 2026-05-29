/जयपुर से 1 जून से बंद होंगी 7 फ्लाइट्स, मुंबई दिल्ली की उड़ानों पर बड़ा असर, देखें लिस्ट

Jaipur News : ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के हालातों से विश्वभर में ईंधन संकट पैदा हुआ है. यह संकट विमानों के ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भी देखा जा रहा है. इसके चलते देश की प्रमुख एयरलाइंस ने फ्लाइट संचालन में कटौती की है. एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस ने जून से अगस्त के बीच फ्लाइट संचालन घटाया है. एयर इंडिया जहां पिछले साल जून के मुकाबले 28 प्रतिशत फ्लाइट कम करने जा रही है. वहीं इंडिगो एयरलाइन भी 2 से 5 प्रतिशत तक फ्लाइट संचालन में कटौती करेगी. स्पाइसजेट करीब 13 प्रतिशत तो एयर इंडिया एक्सप्रेस करीब 10 प्रतिशत फ्लाइट घटाएगी. एयरलाइंस के फ्लाइट संचालन कम करने का असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी दिखेगा. जयपुर एयरपोर्ट से 1 जून से 7 फ्लाइट बंद हो जाएंगी.

आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में रोजाना औसतन 55 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. 1 जून से इनकी संख्या करीब 48 रह जाएगी। घरेलू फ्लाइट्स के अलावा अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पहले से ही कम हो चुकी हैं. जयपुर से दुबई की दोनों फ्लाइट बंद चल रही हैं. जबकि बैंकॉक की फ्लाइट भी मई के पहले सप्ताह से बंद हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर एयरपोर्ट से ये 7 फ्लाइट होंगी बंद

- जयपुर से सुबह 6 बजे मुम्बई जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI-414 होगी बंद

- जयपुर से दोपहर 1:40 बजे मुम्बई की स्पाइसजेट फ्लाइट SG-684 होगी बंद

- जयपुर से दोपहर 3:55 बजे नवी मुम्बई की इंडिगो फ्लाइट 6E-5324 होगी बंद

- जयपुर से शाम 7:40 बजे एयर इंडिया मुम्बई की फ्लाइट AI-622 होगी बंद

- जयपुर से दोपहर 1:40 बजे एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट AI-1844 होगी बंद

- जयपुर से शाम 5:10 बजे एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट AI-2762 होगी बंद

- जयपुर से रात 10:55 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलूरु फ्लाइट IX-2069 होगी बंद

फ्लाइट संचालन में सबसे ज्यादा असर मुम्बई की फ्लाइट्स पर देखने को मिलेगा. अभी जयपुर से मुम्बई के बीच रोजाना 10 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. इनमें 4 फ्लाइट इंडिगो, 3 फ्लाइट एयर इंडिया, 2 फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक फ्लाइट स्पाइसजेट एयरलाइन द्वारा संचालित की जाती है. 1 जून से एयर इंडिया की 2 फ्लाइट बंद हो जाएंगी। वहीं इंडिगो और स्पाइसजेट की एक-एक फ्लाइट बंद होगी. मुम्बई के अलावा दिल्ली और बेंगलूरु की फ्लाइट्स में भी कमी आएगी.

इस तरह कम होगी एयर कनेक्टिविटी

- अभी मुम्बई की 10 फ्लाइट, जून से केवल 6 फ्लाइट चलेंगी

- बेंगलूरु की अभी 6 फ्लाइट, जून से 5 संचालित होंगी

- दिल्ली की 6 फ्लाइट, जून से 4 फ्लाइट संचालित होंगी

- अहमदाबाद की रोज 4 फ्लाइट, यथावत चलती रहेंगी

- कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़ की 3-3 फ्लाइट, यथावत चलेंगी

- गुवाहाटी, पुणे, उदयपुर, लखनऊ, इंदौर की 2-2 फ्लाइट, यथावत चलेंगी

- चेन्नई, देहरादून, सूरत, गोवा, बीकानेर, जैसलमेर, कुल्लू, हिसार एक-एक फ्लाइट चलेंगी

- बेलगाम के लिए संचालित स्टार एयर की फ्लाइट S5-170 हुई 5 मई से बंद