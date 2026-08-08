/जयपुर एयरपोर्ट पर खत्म होगा फ्लाइट संकट! सितंबर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, अक्टूबर में 60 तक पहुंच सकती हैं उड़ानें

Jaipur News: पिछले 4 महीने से चल रहे एविएशन सेक्टर के खराब समय में आगामी महीनों में सुधार आने की उम्मीद है. खासतौर पर 1 जून से फ्लाइट संचालन और यात्रीभार में भारी गिरावट आई है. अब 1 सितंबर इस स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है. किस तरह से आएंगे जयपुर एयरपोर्ट पर बदलाव,



ईरान-अमेरिका युद्ध संकट के बाद से ही एविएशन सेक्टर पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं. पिछले कुछ महीनों में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमानों के ईंधन के दाम में बढ़ोतरी हुई है. इस कारण एयरलाइंस के खर्चे बढ़े और उन्होंने फ्लाइट संचालन में कटौती करना शुरू कर दिया. खासतौर पर 1 जून से एयरलाइंस द्वारा फ्लाइट संचालन में 10 से 15 फीसदी तक कमी कर दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट पर भी विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट्स की संख्या घटा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक उदाहरण के तौर पर यदि जयपुर से मुम्बई के हवाई सफर को देखें तो फरवरी 2026 तक जयपुर एयरपोर्ट से मुम्बई के लिए रोजाना 12 फ्लाइट संचालित हो रही थीं. लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या मात्र 5 रह गई है. इनमें से भी 4 फ्लाइट मुम्बई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और 1 फ्लाइट नवी मुम्बई एयरपोर्ट के लिए चल रही है. लेकिन अब सितंबर से एविएशन सेक्टर के लीन सीजन में कमी के संकेत हैं. एविएशन की भाषा में लीन सीजन उस अवधि को माना जाता है, जब फ्लाइट संचालन में कमी और यात्रीभार में गिरावट रहती है. 1 सितंबर से फ्लाइट संचालन बढ़ने की संभावना है.



मुम्बई के लिए इस तरह बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी

- 1 सितंबर से फ्लाइट IX-1247 जयपुर से सुबह 10:10 बजे जाएगी मुम्बई

- 1 सितंबर से फ्लाइट AI-414 जयपुर से सुबह 6 बजे जाएगी मुम्बई

- 1 सितंबर से फ्लाइट AI-622 जयपुर से शाम 7:40 बजे जाएगी मुम्बई

- 1 अक्टूबर से फ्लाइट 6E-5324 जयपुर से दोपहर 3:55 बजे जाएगी मुम्बई

- 11 अक्टूबर से फ्लाइट QP-1154 जयपुर से दोपहर 12 बजे मुम्बई जाएगी

- अभी मुम्बई के लिए रोजाना 5 फ्लाइट हैं उपलब्ध

- 11 अक्टूबर से मुम्बई के लिए रोजाना 10 फ्लाइट मिल सकेंगी



जयपुर एयरपोर्ट से आगामी महीनों में केवल मुम्बई ही नहीं, बल्कि बेंगलूरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि कई शहरों के लिए फ्लाइट संचालन में बढ़ोतरी होगी. जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 11 अक्टूबर से नई एयरलाइन अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी. ऐसे में अक्टूबर माह के दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर फिर से रौनक लौटेगी. अभी जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 45 फ्लाइट चल रही हैं, अक्टूबर के मध्य तक इनकी संख्या बढ़कर 55 से 60 के बीच हो सकती है.

इन शहरों के लिए शुरू होंगी नई फ्लाइट्स

- 2 अक्टूबर से फ्लाइट 6E-373 जयपुर से सुबह 6:25 बजे बेंगलूरु जाएगी

- 11 अक्टूबर से फ्लाइट QP-1530 जयपुर से सुबह 11:15 बजे बेंगलूरु जाएगी

- अभी बेंगलूरु के लिए रोज 5 फ्लाइट, 11 अक्टूबर से रोज 7 फ्लाइट मिलेंगी

- 1 अक्टूबर से फ्लाइट 6E-7138 जयपुर से सुबह 5:40 बजे अहमदाबाद जाएगी

- 1 अक्टूबर से फ्लाइट 6E-7516 जयपुर से दोपहर 1:15 बजे चंडीगढ़ जाएगी

- अभी जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 13 हजार यात्री कर रहे यात्रा

- अक्टूबर मध्य तक यह संख्या 16 हजार तक पहुंचने की संभावना.