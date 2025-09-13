Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई! जेद्दा से आए यात्री के अंडरवियर में छिपा 1.949 किलो सोना जब्त, मूल्य 2.18 करोड़.
Trending Photos
Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सऊदी अरब के जेद्दा से आए एक यात्री के पास से करीब 1.949 किलोग्राम तस्करी का विदेशी मूल का सोना बरामद किया गया.
इस सोने की बाजार मूल्य लगभग 2.18 करोड़ रुपये आंकी गई है. खुफिया जानकारी के आधार पर DRI अधिकारियों ने यात्री को एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया, जो सोना अपने अंडरवियर में छिपाकर लाया था.
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद DRI ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. कोर्ट ने तस्कर को जेल भेज दिया, और अब मामले की आगे की जांच जारी है. यह कार्रवाई सोने की तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है.
अंडरवियर में छिपाकर लाया था सोना
DRI अधिकारियों ने जब यात्री की गहन तलाशी ली तो यह खुलासा हुआ कि उसने सोने को अपने अंडरवियर में छिपा रखा था. यह तरीका आमतौर पर हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच से बचने के लिए तस्करों द्वारा अपनाया जाता है. अधिकारी तुरंत सोना जब्त कर यात्री को हिरासत में ले गए.
आरोपी ने कबूल किया जुर्म
DRI की यह कार्रवाई सोने की तस्करी के खिलाफ चल रही राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा है. हाल के दिनों में जयपुर समेत देश के अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सोने की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. DRI का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी ताकि तस्करी की कोशिशों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!