Rajasthan: फ्लाइट संचालन में टॉप-10 में जयपुर, गोवा, लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ा पीछे

Rajasthan News: एक तरफ जब गुलाबी नगरी में पर्यटन सीजन चरम पर है, तो जयपुर एयरपोर्ट का भी फ्लाइट संचालन में दबदबा साबित हुआ है. नवंबर माह के फ्लाइट संचालन के परिणामों में जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप-10 एयरपोर्ट की सूची में जगह बनाने में कामयाब हुआ है.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की जारी सूची में जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने फ्लाइट संचालन के लिहाज से टॉप 10 में जगह बनाई है. ऐसा कर जयपुर एयरपोर्ट ने अपने समकक्ष माने जाने वाले लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बार्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है.

बड़ी बात यह है कि फ्लाइट संचालन के मामले में जयपुर एयरपोर्ट ने गोवा के दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि वर्तमान में गोवा में 2 एयरपोर्ट संचालित हैं। गोवा के दाबोलिम और मोपा दोनों एयरपोर्ट के फ्लाइट संचालन के आंकड़े जोड़ें तो यह जयपुर से ज्यादा हैं लेकिन गोवा के पुराने दाबोलिम एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन जयपुर एयरपोर्ट की तुलना में कम रहा है. जिसे एविएशन एक्सपर्ट की नजर में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. नवंबर माह में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 74 फ्लाइट्स का संचालन हुआ है.

फ्लाइट संचालन में देश के टॉप एयरपोर्ट

दिल्ली एयरपोर्ट से नवंबर में कुल 42135 फ्लाइट हुईं संचालित

मुम्बई से 27960 फ्लाइट, बेंगलूरु से 23728 फ्लाइट संचालित

हैदराबाद से 17943 फ्लाइट, चेन्नई से 13390 फ्लाइट संचालित

कोलकाता से 12478 फ्लाइट, अहमदाबाद से 9328 फ्लाइट संचालित

पुणे से 6020 फ्लाइट, कोच्चि से 5870 फ्लाइट संचालित

जयपुर से देश में 10वीं सबसे ज्यादा 4428 फ्लाइट हुईं संचालित

गुवाहाटी से 4004 फ्लाइट, गोवा के दाबोलिम एयरपोर्ट से 3503 फ्लाइट

जबकि लखनऊ एयरपोर्ट से 3489 फ्लाइट हुई संचालित

यात्रीभार में 11वें नंबर पर रहा जयपुर एयरपोर्ट

एक तरफ जहां फ्लाइट संचालन के मामले में जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट की सूची में जगह बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन यात्रीभार के लिहाज से स्थिति उतनी अच्छी नहीं है. नवंबर माह में यात्रीभार के लिहाज से देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट 11वें नंबर पर है. यात्रीभार के लिहाज से गुवाहाटी एयरपोर्ट जयपुर से आगे रहा है.

यात्रीभार में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट

दिल्ली एयरपोर्ट से नवंबर में 72.99 लाख यात्रियों ने की यात्रा

मुम्बई से 48.88 लाख, बेंगलूरु से 39.22 लाख ने यात्रा की

हैदराबाद पर 27.39 लाख, चेन्नई से 20.28 लाख ने यात्रा की

कोलकाता पर 18.98 लाख यात्री, अहमदाबाद पर 12.73 लाख यात्री

पुणे से 9.89 लाख, कोच्चि से 9.64 लाख यात्रियों ने यात्रा की

गुवाहाटी एयरपोर्ट 5.90 लाख यात्रीभार के साथ रहा 10वें स्थान पर

वहीं जयपुर एयरपोर्ट से 5.82 लाख यात्री रहे, 11वें स्थान पर रहा जयपुर

गोवा से 5.66 लाख, लखनऊ से 5.54 लाख यात्रियों ने यात्रा की

अक्टूबर की तुलना में जयपुर एयरपोर्ट पर 1.10 लाख यात्री बढ़े

