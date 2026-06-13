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जयपुर एयरपोर्ट बनेगा नाइट पार्किंग का हब, बढ़ेंगी नई फ्लाइट्स और कनेक्टिविटी!

जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को भविष्य में किसी एयरलाइन का बेस एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कोशिश तेज हो गई है. एयरपोर्ट प्रशासन विमानों की नाइट पार्किंग बढ़ाने पर काम कर रहा है, जबकि राज्य सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Jun 13, 2026, 04:15 PM|Updated: Jun 13, 2026, 04:15 PM
जयपुर एयरपोर्ट बनेगा नाइट पार्किंग का हब, बढ़ेंगी नई फ्लाइट्स और कनेक्टिविटी!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वाले समय में किसी एयरलाइन का बेस एयरपोर्ट बन जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. बेस एयरपोर्ट से मतलब है किसी एयरलाइन के अत्यधिक विमानों का ठहराव, स्पेयर में विमान उपलब्ध होना और मेंटिनेंस की सुविधाएं.

दरअसल इसी दिशा में जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट पार्किंग बढ़ाने को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रहा है. नाइट पार्किंग बढ़ाने और राजस्थान में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कवायद में राज्य सरकार भी पूर्ण सहयोग दे रही है.

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इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ष 2017 के दौरान यह घोषणा कर की थी कि यदि किसी एयरलाइन के 3 या अधिक विमान जयपुर एयरपोर्ट पर रात्रि में ठहराव करेंगे, तो उन्हें विमानों का ईंधन यानी एटीएफ मात्र 5.5 फीसदी की वैट दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि इससे पहले एटीएफ पर वैट की दर 26 फीसदी थी.

इससे जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस का रुझान बढ़ा था. एयरलाइंस जयपुर में विमानों के रात्रि ठहराव के लिए प्रेरित हुई थी. वहीं, 3 वर्ष पूर्व गहलोत सरकार ने एटीएफ पर वैट की दर को और कम कर दिया था. गहलोत सरकार ने इसे सभी एयरलाइंस के लिए मात्र 2 फीसदी कर दिया था.

विमानों की नाइट पार्किंग से लाभ क्या ?
नाइट पार्किंग से जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ी है एयर कनेक्टिविटी
अलसुबह की फ्लाइट सीधे जयपुर एयरपोर्ट से होती हैं ऑरिजिनेट
अभी 9 फ्लाइट्स की जयपुर एयरपोर्ट पर होती है नाइट पार्किंग
इससे शारजाह, अहमदाबाद, मुम्बई, चंडीगढ़ की फ्लाइट होती हैं जयपुर से ऑरिजिनेट
बेंगलूरु, गुवाहाटी, इंदौर, हैदराबाद, गोवा की फ्लाइट भी होती हैं ऑरिजिनेट
रात्रि ठहराव से एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने की बढ़ती है संभावना
राज्य के एक से दूसरे एयरपोर्ट के बीच फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना

एयरलाइंस के लिए भी विन-विन सिचुएशन
दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट पार्किंग बढ़ने से एयरपोर्ट प्रशासन और राज्य के हवाई यात्रियों के लिए तो सुविधा है. इससे एयरलाइंस के लिए भी सहूलियत बढ़ी है. दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर मौसम सदाबहार रहता है. यहां पर अत्याधुनिक विमान उपकरण होने से फ्लाइट डायवर्जन की आशंका भी नहीं रहती है.

जयपुर की यह सुविधाएं एयरलाइंस के लिए महत्वपूर्ण
जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग के लिए 36 स्टैंड उपलब्ध
एयरपोर्ट पर अत्यधिक कम दृश्यता में फ्लाइट्स की लैंडिंग संभव
कैट थ्री बी लाइटिंग सिस्टम होने से महज 75 मीटर दृश्यता में लैंडिंग संभव
सर्दियों में कोहरा नहीं होने से भी विमानों का आवागमन रहता है सुगम

फ्लाइट्स के डायवर्जन की भी नहीं रहती है आशंका
जयपुर एयरपोर्ट पर अत्यधिक सस्ता मिलता है विमानों का ईंधन
मात्र 2 प्रतिशत वैट की दर से विमानों को मिलता है एटीएफ
क्योंकि रात्रि ठहराव वाली सभी फ्लाइट्स में आवश्यक रूप से होती है फ्यूलिंग

एयरपोर्ट प्रशासन के लिए आर्थिक लाभ
विमानों के रात्रि ठहराव से जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को भी आर्थिक रूप से लाभ मिलता है. दरअसल जयपुर में रात्रि ठहराव से एयरलाइंस द्वारा नाइट हॉल्ट का चार्ज एयरपोर्ट प्रशासन को दिया जाता है. रात्रि पार्किंग के चार्जेज मिलने से एयरपोर्ट की संचालन आय बढ़ती है. इसके अलावा एयरलाइंस से लैंडिंग और टेक ऑफ चार्जेज भी मिलते हैं. वहीं, फ्यूलिंग होने से भी एयरपोर्ट प्रशासन की आय बढ़ती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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