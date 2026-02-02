जयपुर एयरपोर्ट पर दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों के लिए खास सुविधाएं, PRM फ्रेंडली सिस्टम लागू

Jaipur Airport Facilities: राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी यानी चलने-फिरने में अक्षम और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं. बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की जगह-जगह मदद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

एयरपोर्ट पर PRM फ्रेंडली पार्किंग बनाई गई है, यहां टर्मिनल बिल्डिंग के पास डेडिकेटेड PRM ड्रॉप ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है, जिससे पीआरएम यात्रियों को बिना किसी मदद के ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ता. टर्मिनल-2 के डिपार्चर और अराइवल एरिया में स्टेयर लिफ्ट भी लगाई गई है.

कुर्सी जैसा यह लिफ्ट सिस्टम PRM और बुजुर्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित है, जिससे यात्री बिना परेशानी के एक से दूसरी मंजिल पर जा पा रहे हैं. एयरपोर्ट पर दिव्यांगजनों के लिए एंट्री पॉइंट से लेकर बोर्डिंग गेट तक व्हीलचेयर की सुविधा मिलती है. एयरपोर्ट बिल्डिंग में खास PRM-फ्रेंडली चेक-इन काउंटर भी लगाए गए हैं, जिससे चेक-इन प्रोसेस आसान और बिना किसी परेशानी के हो सके.

चेक-इन काउंटरों के पास ही इन यात्रियों के बैठने की जगह भी दी गई है. इन सीटों को PRM यात्रियों के लिए मार्क किया गया है, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और अन्य यात्री वहां नहीं बैठें.

दिव्यांगजनों के लिए यह विशेष सुविधाएं

PRM यात्रियों के लिए एक अलग ई-गेट चेक-इन लेन बनाई गई. जिससे इन यात्रियों का इंतजार का समय कम हो. टर्मिनल के अंदर कई जगह पर PRM-फ्रेंडली वॉशरूम बनाए गए. इन खास वॉशरूम में डबल-साइडेड दरवाजे हैं. जिससे व्हीलचेयर आसानी से अंदर-बाहर आ जा सकती है. वॉशरूम के हर टच पॉइंट पर ग्रैब बार लगाए गए, जिससे यात्री सुरक्षित रहें.

वॉशरूम में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी लगाया गया. जिससे इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत एयरपोर्ट स्टाफ की मदद ली जा सके. विजुअली इम्पेयर्ड यात्रियों की मदद के लिए कई जगहों पर ब्रेल मैप लगाए. जिससे वे सुरक्षित और आसानी से रास्ता ढूंढ सकें. दोनों टर्मिनल भवन में टैक्टाइल टाइल्स लगाई गई. जिससे विजुअली इम्पेयर्ड यात्री एयरपोर्ट में आसानी से मूवमेंट कर सकें.

