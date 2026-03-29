ट्रैवल करने से पहले जरूर पढ़ें! जयपुर एयरपोर्ट का नया शेड्यूल चेंज कर देगा आपका पूरा प्लान

Jaipur News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार से फ्लाइट्स का नया शेड्यूल लागू हो रहा है. रविवार से लागू हो रहे समर शेड्यूल में सर्दियों की तुलना में कम फ्लाइट चलेंगी. हालांकि कुछ शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी. क्या हो रहे हैं शेड्यूल में नए बदलाव, पढ़िए, जी मीडिया की यह खास रिपोर्ट-

जयपुर से अब जैसलमेर और जोधपुर के लिए सीधी हवाई सेवा नहीं मिलेगी. जयपुर से जैसलमेर और जोधपुर एयरपोर्ट के लिए एक-एक फ्लाइट चलती है. शनिवार 28 मार्च को इन दोनों शहरों की फ्लाइट अंतिम बार संचालित हो रही है. 29 मार्च से दोनों शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी. यह बदलाव रविवार से लागू हो रहे समर फ्लाइट शेड्यूल में होने जा रहा है.

जयपुर एयरपोर्ट सहित देशभर के सभी एयरपोर्ट पर 29 मार्च से फ्लाइट्स का समर शेड्यूल लागू हो रहा है. आपको बता दें कि राजस्थान में अप्रैल से सितंबर तक का सीजन पर्यटन के लिहाज से कमजोर सीजन माना जाता है. ऐसे में पर्यटकों की संख्या में कमी होने के चलते फ्लाइट्स की संख्या में भी गिरावट आती है. इसी वजह से रविवार से जयपुर एयरपोर्ट से 13 फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी.

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इन 13 फ्लाइट्स का नहीं होगा संचालन

- रात 1:25 बजे मुम्बई जाने वाली फ्लाइट SG-251 नहीं चलेगी

- सुबह 5:50 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7742 बंद

- सुबह 7:20 बजे मुम्बई जाने वाली फ्लाइट 6E-5035 बंद

- सुबह 9:20 बजे जैसलमेर जाने वाली फ्लाइट 6E-7675 बंद

- सुबह 9:55 बजे चेन्नई जाने वाली फ्लाइट 6E-5362 बंद

- सुबह 10:30 बजे जोधपुर जाने वाली फ्लाइट 6E-7405 बंद

- सुबह 10:55 बजे मुम्बई जाने वाली फ्लाइट 6E-251 बंद

- सुबह 11:45 बजे इंदौर जाने वाली फ्लाइट 6E-7154 बंद

- शाम 5:25 बजे देहरादून जाने वाली फ्लाइट 6E-7468 बंद

- शाम 6:15 बजे मुम्बई जाने वाली फ्लाइट SG-651 बंद

- शाम 6:55 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IX-1289 बंद

- रात 9:55 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट 6E-373 बंद



- रात 10:10 बजे कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 6E-6427 बंद

ऐसा नहीं है कि केवल फ्लाइट्स बंद हो रही हों. 2 शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी में उछाल देखने को मिलेगा. नवी मुम्बई के लिए अभी जयपुर एयरपोर्ट से केवल 1 फ्लाइट चल रही है. समर शेड्यूल में नवी मुम्बई के लिए रोज 2 फ्लाइट संचालित होंगी. इसी तरह गुवाहाटी के लिए अभी 1 फ्लाइट ही उपलब्ध है. अब गुवाहाटी के लिए भी 2 फ्लाइट मिल सकेंगी.



ये नई फ्लाइट होंगी शुरू

- फ्लाइट 6E-2719 जयपुर से सुबह 11:05 बजे नवी मुम्बई जाएगी

- फ्लाइट IX-1369 जयपुर से शाम 5 बजे जाएगी गुवाहाटी

इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी असमंजस

- ईरान-अमेरिका/इजराइल युद्ध के चलते अभी खाड़ी देशों की फ्लाइट्स पर असर

- दुबई और अबूधाबी की फ्लाइट्स की बुकिंग नहीं, अभी चल रही रद्द

- रात 3:15 बजे एतिहाद एयरवेज अबूधाबी की फ्लाइट EY-329 है बंद

- सुबह 8:45 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई की फ्लाइट IX-195 है बंद

- सुबह 9:40 बजे स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG-57 भी है बंद

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