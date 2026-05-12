/जयपुर एयरपोर्ट पर होगा बड़ा बदलाव, अगले 3 महीने VIPs को नहीं मिलेगी खास एंट्री!

Rajasthan News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अगले पखवाड़े में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर अगले पखवाड़े से वीआईपी लेन बंद कर दी जाएंगी. अगले 3 माह के लिए पोर्च एरिया में निर्माण कार्य चलेंगे, जिसके चलते वीआईपी पोर्च को वाहनों के आवागमन के लिए बंद किया जा रहा है.

इससे आगामी 3 महीने तक जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड और टेक ऑफ करने वाले वीआईपीज को आंशिक रूप से परेशानी रह सकती है. हालांकि इसके बाद होने वाले सुधार कार्यों से वीआईपीज और आमजन दोनों को ही सहूलियत रहेगी.

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आपको बता दें कि टर्मिनल-2 की बिल्डिंग को पूर्व में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 चरणों में विकसित किया था. मूल बिल्डिंग जहां वर्ष 2009 में बनाई गई थी. वहीं, करीब 7 साल पहले इसे विस्तारित किया गया था. इसमें नया डिपार्चर एरिया जोड़ने के साथ ही नया अराइवल हॉल भी बनाया गया था लेकिन नए डिपार्चर और नए अराइवल के सामने ऊपरी छत, जिसे कैनोपी कहा जाता है, उसकी लम्बाई कम रखी गई थी. इसके चलते पोर्च में मौजूद यात्रियों को धूप और बारिश के मौसम में परेशानी रहती है.

जानिए, एयरपोर्ट पर क्या होंगे बदलाव ?

बिल्डिंग की कैनोपी (शेड) की लम्बाई पूर्व में मौजूद पिलर्स के समकक्ष की जाएगी.

इससे बारिश और धूप के दौरान यात्रियों को परेशानी नहीं होगी.

बिल्डिंग के बाहर शेड की आकृति एक जैसी रहने से लुक बेहतर होगा.

मौजूदा वीआईपी पोर्च अभी 4 लेन में फैला हुआ है.

इसे कम करते हुए वीआईपी पोर्च 2 लेन का बनाया जाएगा.

बची हुई 2 लेन में बिल्डिंग के बाहर मौजूद रेलिंग को आगे फैलाया जाएगा.

इससे बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले यात्रियों के पास पर्याप्त जगह मिलेगी.

यात्रियों को कतारें लगाने, यात्रियों के परिजनों के लिए कुर्सियां लगाने को जगह बढ़ेगी.

3 माह के लिए निर्माण पूरा होने तक वीआईपी लेन बंद रहेगी.

इस दौरान वीआईपीज की गाड़ियां सामान्य पोर्च में ही खड़ी रहेंगी.

कमांडर कॉन्फ्रेंस के चलते किया था पोस्टपोन

पहले एयरपोर्ट प्रशासन ने यह निर्माण कार्य 4 मई से शुरू करने की योजना तैयार की थी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में आयोजित संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के चलते इसे टालना पड़ा. कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर में भारत की तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारियों का आवागमन रहा था.

इसके चलते एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे कुछ दिन के लिए टाला हुआ है. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक अगले एक पखवाड़े में पोर्च निर्माण का यह कार्य शुरू हो सकता है. कुल मिलाकर एयरपोर्ट प्रशासन का प्रयास है कि मौजूदा पोर्च में रिनोवेशन करते हुए इसे नया बेहतर लुक तो दिया ही जाए. साथ ही यात्रियों के लिए सुविधाजनक भी बनाया जा सकें.