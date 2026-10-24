/जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार से नया फ्लाइट शेड्यूल, जानें नई फ्लाइट्स के नाम

Jaipur airport winter flight schedule : अक्टूबर महीने के अंतिम रविवार से देश-विदेश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स के शेड्यूल में बदलाव होता है. अब सभी एयरपोर्ट्स पर विंटर शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट संचालित होंगी. जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली हैं.

एयरलाइंस के प्रस्तावों को डीजीसीए ने अंतिम रूप दे दिया है. विंटर शेड्यूल में इस बार जयपुर एयरपोर्ट से नए शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी. लेकिन प्रमुख मेट्रो एयरपोर्ट्स के लिए अधिक संख्या में फ्लाइट मिल सकेंगी. दरअसल ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद से ही एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमानों के ईंधन की दरें 40 फीसदी से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं. ऐसे में एयरलाइंस नए रूट्स पर फ्लाइट शुरू करने का जोखिम लेने से बच रही हैं. हालांकि इसके बावजूद जयपुर एयरपोर्ट से कुल फ्लाइट संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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जयपुर एयरपोर्ट से रविवार से ये नई फ्लाइट होंगी शुरू

सुबह 5:25 बजे जयपुर से कोलकाता, फ्लाइट 6E-384

फ्लाइट 6E-2068 जयपुर से सुबह 7:10 बजे नवी मुम्बई जाएगी

फ्लाइट AI-2578 जयपुर से सुबह 7:30 बजे दिल्ली जाएगी

फ्लाइट 6E-7713 जयपुर से सुबह 7:40 बजे जोधपुर जाएगी

जयपुर से दोपहर 12:45 बजे फ्लाइट AI-2546 दिल्ली जाएगी

फ्लाइट 6E-7717 जयपुर से शाम 4:10 बजे लखनऊ जाएगी

दोपहर 3:15 बजे दिल्ली की फ्लाइट 6E-2495 होगी संचालित

फ्लाइट IX-1130 जयपुर से शाम 8:35 बजे बेंगलूरु जाएगी

फ्लाइट IX-1247 जयपुर से रात 10:15 बजे मुम्बई जाएगी

बैंकॉक के लिए 17 नवंबर से सीधी फ्लाइट

जयपुर एयरपोर्ट से रविवार से 9 नई फ्लाइट्स शुरू होंगी. जबकि कुछ मौजूदा फ्लाइट्स के टाइम टेबल में भी बदलाव होगा. इंटरनेशनल रूट पर संचालित दुबई की दोनों फ्लाइट के नम्बर और टाइम टेबल में बदलाव होगा. वहीं मस्कट की फ्लाइट अब रोजाना संचालित होने लगेगी. जबकि बैंकॉक की फ्लाइट 17 नवम्बर से शुरू होगी.

इन फ्लाइट्स के शेड्यूल में भी होगा बदलाव

सुबह 11:05 बजे नवी मुम्बई की फ्लाइट 6E-2719 कल से सुबह 10:10 बजे मुम्बई जाएगी

दोपहर 1 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E-754 नवी मुम्बई जाएगी

दोपहर 3:55 बजे नवी मुम्बई की फ्लाइट 6E-5324 अब दोपहर 3:05 बजे मुम्बई जाएगी

शाम 5:05 बजे नोएडा की फ्लाइट 6E-7643 संचालित नहीं होगी

यह फ्लाइट 6E-7642 के रूप में शाम 8:10 बजे नोएडा जाएगी

सुबह 9:55 बजे देहरादून की फ्लाइट 6E-7274 में बदलाव

अब दोपहर 1:50 बजे फ्लाइट 6E-7141 के रूप में जाएगी देहरादून

स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG-5157 नए नम्बर SG-5124 से चलेगी

सुबह 7:55 बजे के बजाय अब यह फ्लाइट शाम 6:55 बजे दुबई जाएगी

एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई की फ्लाइट IX-195 अब IX-213 होगी

यह फ्लाइट रात 11 बजे के बजाय 10:55 बजे दुबई जाएगी