Jaipur News: जयपुर के दूदू के मौजमाबाद में अजमेर-जयपुर हाईवे पर मंगलवार रात 10:30 बजे एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जब बेंजीन केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर हाईवे किनारे खड़े एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे हुए एक ट्रक से जा टकराया.

आग की लपटें आसमान में दिखाई दी

टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसके अंदर ही फंस गया. वहीं गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट के चलते धमाके होने लगे. कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी और आग की लपटें आसमान में दिखाई दी. इस हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

5 अन्य ट्रक भी आग की चपेट में आ गए

चालक की महज अस्थियां ही शेष बचीं, जिसे बटोर कर एक थैली में डाल SMS अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया गया. वहीं, इस हादसे में आसपास खड़े 5 अन्य ट्रक भी आग की चपेट में आ गए और तीन चालक भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर का ताप अत्यधिक हो जाने के चलते उस पर लगातार दमकल कर्मियों द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उसके तापमान को सामान्य किया जा सके और केमिकल को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया जा सके.

रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ

अजमेर जयपुर हाईवे पर मौजमाबाद थाना इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. सुबह तकरीबन 4:15 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर अजमेर से जयपुर की तरफ आने वाले यातायात को भी हाईवे पर शुरू किया गया.

हाईवे किनारे खड़े बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर पर दमकल द्वारा लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है. वही हाईवे पर यातायात शुरू होने पर कई घंटे से जाम में फंसे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली.

