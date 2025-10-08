Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर-अजमेर हाईवे हादसा: आग बुझाने के बाद भी कई गैस सिलेंडरों से होता रहा रिसाव, गीला आटा लगाकर रोका गया

Jaipur-Ajmer Highway Cylinder Blast: राजस्थान में जयपुर जिला ग्रामीण के मौजमाबाद थाना इलाके में अजमेर-जयपुर हाईवे पर हुए भीषण अग्निकांड के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. दमकल कर्मियों द्वारा गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग को बुझाया गया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 08, 2025, 08:36 AM IST | Updated: Oct 08, 2025, 08:36 AM IST

Trending Photos

Photos: जयपुर-अजमेर हाईवे पर हवा में उड़ने लगे LPG गैस सिलेंडर, एक के बाद एक होने लगे धमाके
6 Photos
jaipur news

Photos: जयपुर-अजमेर हाईवे पर हवा में उड़ने लगे LPG गैस सिलेंडर, एक के बाद एक होने लगे धमाके

Rajasthan Weather Update: आज 8 अक्टूबर को जमकर भीगेगा राजस्थान! इन जिलों में अलर्ट घोषित
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: आज 8 अक्टूबर को जमकर भीगेगा राजस्थान! इन जिलों में अलर्ट घोषित

जयपुर के ज्योतिषी से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!
14 Photos
diwali 2025

जयपुर के ज्योतिषी से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!

ऐसे घर पर बनाएं राजस्थानी बेड़मी पूरी, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Bedmi Puri

ऐसे घर पर बनाएं राजस्थानी बेड़मी पूरी, जानें रेसिपी और फायदें

जयपुर-अजमेर हाईवे हादसा: आग बुझाने के बाद भी कई गैस सिलेंडरों से होता रहा रिसाव, गीला आटा लगाकर रोका गया

Jaipur-Ajmer Highway Cylinder Blast: जयपुर जिला ग्रामीण के मौजमाबाद थाना इलाके में अजमेर-जयपुर हाईवे पर हुए भीषण अग्निकांड के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. दमकल कर्मियों द्वारा गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग को बुझाया गया.

इसके बाद गैस सिलेंडर कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल पर बचे हुए गैस सिलेंडरों की जांच विशेष यंत्र से करना शुरू किया और जिन गैस सिलेंडरों से गैस का रिसाव हो रहा था, उन्हें अलग रखवा कर रिसाव को रोका.

गीला आटा लगाकर रिसाव रोका

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आग पर काबू पाने के बाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही अन्य एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती था बेंजीन केमिकल से भरा हुआ टैंकर और मौके पर बचे हुए गैस से भरे हुए सिलेंडर. बेंजीन केमिकल से भरे हुए टैंकर का ताप अत्यधिक हो जाने पर उसे ठंडा करने के लिए उसपर दमकल कर्मियों द्वारा लगातार पानी की बौछार की गई. वहीं मौके पर पहुंची गैस कंपनी के प्रतिनिधियों ने जिन गैस सिलेंडरों में से रिसाव हो रहा था, उस पर गीला आटा लगाकर रिसाव रोका. इसके बाद मौके पर बचे हुए गैस सिलेंडरों को एक ट्रक में लोड करके दूसरे स्थान पर ले जाया गया.

कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया
आग पर काबू पाने और गैस सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के बाद जयपुर से अजमेर की ओर जाने वाले हाईवे पर रोके गए यातायात को फिर से शुरू किया गया. कई घंटे से जाम में फंसे होने के चलते वाहन चालक और वाहन में सवार बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे काफी परेशान नजर आए. वहीं कई घंटे से यातायात अवरोध होने के चलते हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया. हालांकि यातायात सुचारू होने पर वाहन चालकों के साथ-साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली.

अग्निकांड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इसकी तुलना भांकरोटा अग्निकांड से करने लगे थे लेकिन यह हादसा उतना बड़ा नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली. हाईवे पर चल रहे वाहन चालकों ने भी प्रशासन का सहयोग किया और तमाम व्यवस्थाएं बनाएं रखी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news