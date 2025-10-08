जयपुर-अजमेर हाईवे हादसा: आग बुझाने के बाद भी कई गैस सिलेंडरों से होता रहा रिसाव, गीला आटा लगाकर रोका गया

Jaipur-Ajmer Highway Cylinder Blast: जयपुर जिला ग्रामीण के मौजमाबाद थाना इलाके में अजमेर-जयपुर हाईवे पर हुए भीषण अग्निकांड के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. दमकल कर्मियों द्वारा गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग को बुझाया गया.

इसके बाद गैस सिलेंडर कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल पर बचे हुए गैस सिलेंडरों की जांच विशेष यंत्र से करना शुरू किया और जिन गैस सिलेंडरों से गैस का रिसाव हो रहा था, उन्हें अलग रखवा कर रिसाव को रोका.

गीला आटा लगाकर रिसाव रोका

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आग पर काबू पाने के बाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही अन्य एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती था बेंजीन केमिकल से भरा हुआ टैंकर और मौके पर बचे हुए गैस से भरे हुए सिलेंडर. बेंजीन केमिकल से भरे हुए टैंकर का ताप अत्यधिक हो जाने पर उसे ठंडा करने के लिए उसपर दमकल कर्मियों द्वारा लगातार पानी की बौछार की गई. वहीं मौके पर पहुंची गैस कंपनी के प्रतिनिधियों ने जिन गैस सिलेंडरों में से रिसाव हो रहा था, उस पर गीला आटा लगाकर रिसाव रोका. इसके बाद मौके पर बचे हुए गैस सिलेंडरों को एक ट्रक में लोड करके दूसरे स्थान पर ले जाया गया.

कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया

आग पर काबू पाने और गैस सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के बाद जयपुर से अजमेर की ओर जाने वाले हाईवे पर रोके गए यातायात को फिर से शुरू किया गया. कई घंटे से जाम में फंसे होने के चलते वाहन चालक और वाहन में सवार बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे काफी परेशान नजर आए. वहीं कई घंटे से यातायात अवरोध होने के चलते हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया. हालांकि यातायात सुचारू होने पर वाहन चालकों के साथ-साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली.

अग्निकांड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इसकी तुलना भांकरोटा अग्निकांड से करने लगे थे लेकिन यह हादसा उतना बड़ा नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली. हाईवे पर चल रहे वाहन चालकों ने भी प्रशासन का सहयोग किया और तमाम व्यवस्थाएं बनाएं रखी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-